Крымский турист молодеет: Семьи с детьми все чаще выбирают санатории Южного берега

Во времена СССР Крым был в первую очередь знаменит как всесоюзная здравница, центр детского отдыха и оздоровления. Санатории Крыма и лагеря для детей были заполнены под завязку, а невероятный советский рекорд в 8,3 млн отдыхающих в год до сих пор не побит. Тем не менее, во времена Украины материально-техническая база большинства санаториев стала приходить в упадок, а из-за вечной нехватки средств у государства обновлять ее в те годы не получалось.

Сервис в санаториях и лагерях застыл в советской эпохе, поэтому молодежь и семьи с детьми все чаще предпочитали заграничные курорты и отели крымским средствам размещения. Ну, а по госпутевкам в санатории при Украине ездили в основном бюджетники и люди в возрасте – по старой привычке.

Ситуация понемногу начала меняться с 2014 года. В Крым пришли значительные государственные средства, которые направили на исправление плачевной ситуации с большинством здравниц полуострова.

Кроме того, власти осознавали, что держать в госсобственности устаревшие здравницы просто-напросто нецелесообразно – и начали передавать их в управление частных компаний, который были заинтересованы в развитии местных санаториев.

Результаты такой работы уже дают о себе знать. По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, крымские курорты вновь набирают популярность как идеальное место для семейного отдыха. В частности, в летние месяцы минувшего года доля отдыхающих в Крыму с детьми составляла 22,8%, тогда как в 2019 году – почти 30%.

В прославленных крымских санаториях Крыма - Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской Прибой» - также отмечают снижение среднего возраста постояльцев. По статистике, 26,69 % от общего числа гостей здравниц этим летом оказались детьми до 18 лет, молодежь от 18 до 35 лет составила 6,43 %, туристы среднего возраста (от 35 до 60 лет) – 50,39 %, а пенсионеры – почти 16,5%.

Сеть санаториев «Курорты Крыма» организовала для детей насыщенный отдых с возможностью школьного обучения.

- В наших санаториях уже второй год проходит масштабная реконструкция, обновление материально-технической базы и лечебного оборудования, используются современные технологии, адаптируют развлекательную и лечебную программу. К каждому гостю мы стараемся подойти индивидуально, и как следствие - представление об «отсталом и скучном» отдыхе в санатории меняется, к нам все больше приезжают молодых людей и семей с детьми, - рассказал директор по связям с общественностью сети санаториев «Курорты Крыма» Антон Вертунцов.

Особая категория гостей сети санаториев «Курорты Крыма» - это дети. Для них организованы отдельная зона пляжа и комнаты дневного пребывания. Также работают воспитатели и педагоги, чтобы дети на отдыхе не прерывали школьную программу, а родителям в свою очередь не нужно строго выбирать даты в период школьных каникул. В итоге семья может выбирать удобное для себя время отдыха в санатории и не опасаться, что что ребенок пропустит важную тему в школе.

- Сейчас обучение организовано в формате консультационного центра на базе санатория «Мисхор». По желанию родителей - с детьми могут заниматься педагоги, работающие в санатории. Все, что нужно сделать гостям – привезти с собой копии школьных учебников и методичек, – заявили в администрации здравницы.

Но самое главное, что ребенок, помимо уроков, в комфортном санатории на ЮБК сможет играть, веселиться, купаться и оздоравливаться вместе с родителями.

СПРАВКА «КП»

С июля 2018 года санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской Прибой» находятся под управлением ООО «УК «Визант Групп», которую возглавляет Денис Николаевич Козорез. Вместимость всех санаториев сети составляет более 2,3 тысячи человек («Ай-Петри»– 790, «Дюльбер» – 206, «Мисхор» – 1 181 и «Морской Прибой» – 164).

* На правах рекламы