Сочные, мощные: В Крыму ждут открытие Black star burger

"Сочные, мощные". Вдоль крымских трасс еще не так давно висели огромные рекламные щиты с таким слоганом. Жители полуострова начали строить предположения, что знаменитый российский рэпер Тимати откроет в Крыму ресторан Black Star Burger.

Крымчане даже нашли для него место и определились с датой открытия. Бургеры от Тимати должны были появиться на месте бывшего McDonalds на симферопольском ж/д вокзале, причем после запуска движения поездов по Крымскому мосту - в декабре. Ведь доставка ингредиентов для меню ресторана по рельсам должна была сделать бизнес более рентабельным.

СОЧНЫЕ СЛУХИ

Первая весть о том, что "темнокожие бургеры" появятся на полуострове появилась в марте 2017 года. Однако в Black Star сразу же опровергли информацию о своем заходе на крымский рынок.

Тем не менее, предполагалось, что разместиться заведение должно в здании, некогда принадлежащем McDonalds около железнодорожного вокзала.

В украинские времена там не было отбоя от посетителей - за фирменными гамбургерами выстраивались очереди. Но после того, как Крым стал российским регионом, подразделение американской корпорации закрылось «в связи с производственными причинами, не зависящими от компании».

Жизнь появилась в этих стенах только через несколько лет, в апреле 2017 года. На фасаде вывесили табличку «Мир Бургер». И несмотря на то, что меню дополнилось борщем, солянкой и рассольником, популярнее McDonalds заведение не стало.

Уже в декабре на месте «Мир Бургера» появился другой бренд - «АвтоКафе». Владельцы сети - бывшие директора McDonald’s, они знают внутреннюю кухню изнутри. Но как бы не старались в новом заведении сделать вкус похожим на те самые гамбургеры, очередей по-прежнему нет.

МОЩНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

В компании репера Тимати активно предлагают открыть франшизы в разных городах России. Уже открыты точки в Чечне, Азербайджане, Белоруссии. Что же мешает появлению Black Star Burger в Крыму?

С этим вопросом "Комсомолка" обратилась в официальное представительство компании в Москве.

- Пока что в Симферополе и других городах Крыма мы не планируем продавать франшизы. Но мы можем связаться с вами, когда появится возможность купить франшизу, - заявили на другом конце провода.

Получается, что знаменитый репер пока что не хочет баловать крымчан по части гастрономических пристрастий к фастфуду. И это несмотря на то, что в Симферополе уже есть одно заведение под брендом Тимати.

Речь идет о магазине одежды Black Star Wear в самом центре города. Магазин действительно принадлежит знаменитому бренду. Его адрес стоит на официальном сайте наряду с другими представительствами Black Star.

Видимо, в ближайшее время ждать открытия сети фастфуда от Тимати в Крыму не стоит. В "Автокафе", которое находится близ железнодорожного вокзала, заявили, что никаких уведомлений о расторжении договора аренды со стороны руководства здания не поступало. Заведение продолжит работать.