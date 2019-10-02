Первобытные люди: Как в Симферополе живут собственники аварийного жилья

Жильцов аварийной двухэтажки в Симферополе, которую построили еще до 1916 года, обещают расселить минимум через пять лет. А пока без благ цивилизации люди учатся выживать в нечеловеческих условиях.

В доме по улице Дзюбанова, признанном аварийным в 2018 году, шесть квартир. Хуже всего жильцам двух из них - «хоромы» рассыпаются на глазах. В стенах зияют огромные дыры, рушатся потолки, а двери в квартиры не закрываются. Облагородить жилье люди не в состоянии, потому что любой ремонт может привести к обрушению оставшегося. И тогда люди останутся без крыши над головой.

ЕДУ ГОТОВЯТ НА КОСТРЕ, ВОДУ ГРЕЮТ НА СОЛНЦЕ

Семья Ирины Козаченко еще вначале 90-х получила квартиру в Симферополе.

- Муж был милиционером, - рассказывает КП-Крым Ирина. - Еще тогда жилье выдавалась под восстановление.

Своими силами новые владельцы подремонтировали ветхую недвижимость. Когда главы семейства не стало, Ирина сама пыталась привести квартиру в порядок, но дом продолжал разрушаться от старости, и косметические ремонты перестали спасать. Ирину с дочкой Дарьей и тремя маленькими внуками на время приютили родные. Этим летом Козаченко пришлось вернуться в свою обитель, так как свой дом родственники решили продать.

Жилье уже давно требует ремонта. Фото: Дарья Козаченко

- Мы вернулись, нет воды, газа, электричества, - продолжает женщина. - Есть готовим на костре, телефоны заряжаем у соседей, а воду, пока тепло, греем на солнце. Благо, что на улице есть общий туалет, но скоро наступит зима, и пользоваться им будет невозможно.

В семье Козаченко готовятся к пополнению: в ноябре рожать Дарье. И как быть с новорожденным - непонятно. Да и со старшими детьми не все гладко: у 9-летнего Святослава хронический бронхит с осмотическими обструкциями, который в условиях постоянной сырости может обостриться в любой момент.

- Мы готовы временно переехать, хотя бы в комнату в каком-то общежитии, где не капает на голову и где тепло, есть хотя бы какие-то условия, - сетует Ирина.

Долгое время достучаться до симферопольских чиновников Козаченко не могла. Но сегодня им пообещали что-то подыскать, как только они оформят договор социального найма.

ДОЧЬ ПРИШЛОСЬ ОТДАТЬ БЫВШЕМУ

В аналогичной ситуации находится и соседка Козаченко. Инвалид с детства, 27-летняя Влада Степаненко живет этажом выше. Двери в ее квартиру не закрываются и держатся на честном слове. Менять их нельзя, так как рухнуть могут два этажа сразу. Когда весной этого года в ее жилище не осталось ничего, напоминающего о цивилизации, трехлетнюю дочь Влады пришлось отдать отцу ребенка, с которым девушка разошлась.

Пока она может забирать дочь по выходным, ведь ни искупать ребенка, ни приготовить ему нормальную пищу нет возможности. Сама девушка питается на работе, а моется у знакомых.

ЛЕНИВЫМ БОЛЬШЕ ПОВЕЗЛО

Так как ни у Козаченко, ни у Степаненко не оформлены договора социального найма, то впереди у них марафон по сбору документов. Сколько на это уйдет времени - зависит от уже имеющегося перечня бумаг для заключения договора социального найма.

- Мы будем заниматься и подбирать жилье, как только они приведут документы в порядок, - заверила КП-Крым начальник управления жилищной политики администрации Симферополя Елена Пронина.

Так выглядит потолок в квартире. Фото: Дарья Козаченко

То, что эти две семьи не приватизировали свое жилье, оказалось их спасением. Соседям, которые оформили свои квартиры в собственность, придется ждать минимум пять лет, так как двухэтажка не вошла в республиканскую программу по расселению из аварийных домов, финансирование которой запланировано на 2023 год.

Аварийных многоквартирных домов, вошедших в программу расселения, семь. Расположены они по адресам: Мате Залки 1А, переулок Стрелковый 30, Гоголя 61В, Гоголя 93А, Курчатова 5, Лескова 58, Турецкая 21Г.

Еще два аварийных дома по улице Дзюбанова, 33 (в котором проживают наши героини, – ред.) и Таврическая 28 в данную программу не были включены. Но чиновники обещают помочь и их жильцам, как только будут средства. Но будут ли они - пока неизвестно.

- В Крыму принята программа по отселению из аварийного жилого фонда. Симферополю на покупку и расселение финансирование предусмотрено на 2023 год, - говорит Пронина. - Если будет дофинансирование и будут внесены изменения, то мы сможем внести и эти два дома.