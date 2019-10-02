2019-10-02T19:35:30+03:00
Политика

В новое правительство Крыма пригласят министров из Татарстана

Своих специалистов полуострову не хватает, считает Аксенов
Анастасия ЖУКОВА
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Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба главы РКСергей Аксенов. Фото: пресс-служба главы РК
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Глава Крыма Сергей Аксенов 16 октября на сессии Государственного Совета республики представит новое правительство, а также расскажет о программе действий на ближайшие пять лет.

Напомним, сейчас все министры - исполняющие обязанности. Руководителей ведомств назначат заново. Аксенов пообещал "кадровые изменения", однако не сообщил, насколько они будут радикальными.

Глава республики посетовал на дефицит квалифицированных кадров на полуострове, поэтому сейчас власти, по его словам, делают все возможное, чтобы привлечь опытных управленцев с материка, в частности - из Татарстана и Белгородской области.

- Людей, готовых работать в исполнительных органах власти, нести колоссальную ответственность и способных решать те сложные и масштабные задачи, которые сегодня стоят перед республикой, не так много, - отметил Аксенов. - Сейчас мы проводим оценку качества и эффективности деятельности каждого органа власти, оцениваем нагрузку на каждое должностное лицо. Формируем кадровый резерв.

Глава Крыма пообещал пересмотреть структуру и порядок взаимодействия органов власти, систему контроля за исполнением поручений, а также изменить принципы работы с обращениями граждан.

Кроме того, все программы развития полуострова, а также каждого министерства и ведомства скорректируют.

Аксенов подчеркнул, что, передав полномочия премьер-министра Юрию Гоцанюку, намерен сосредоточиться на стратегических вопросах и уделять больше внимания взаимодействию с федеральными органами власти, а также вплотную заняться вопросами снижения цен, улучшением работы сфер ЖКХ и здравоохранения.

- Больше времени буду уделять работе в регионах, выездам на места, работе с обращениями граждан, в том числе с использованием социальных сетей, - пообещал глава Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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