ФЦП не приговор! У вас не могут забрать собственность даже с помощью трех заветных букв

Что делать, если собственника земли, которую изымают для государственных нужд, обвиняют в срыве Федеральной целевой программы?

ТРИ МАГИЧЕСКИЕ БУКВЫ

...«Федеральной целевой программой Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года утвержден перечень земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в пользу Республики Крым в целях строительства автомобильной дороги…»

...«Собственник не согласился с суммой денежной компенсации и отказался подписывать соглашения, тем самым оказывает действия, направленные на неисполнение Указа Президента РФ по реализации Федеральной целевой программы»...

Подобные заключения собственники изымаемой недвижимости постоянно слышат от сотрудников местной администрации, строительных организаций и органов исполнительной власти. Все они искусно оперируют громкой фразой «Федеральная целевая программа», взывая к «разуму» и незамедлительным действиям не только друг друга, но и возлагая ответственность за срыв этой программы на тех, кто «не услышал» о ней.

Итог всегда один: никто при реализации ФЦП не пострадает. Никто, кроме собственника, который при упоминании о ФЦП понимает всю безысходность ситуации, а главное - бесполезность отстаивания своих прав.

- ФЦП! - кричат они подрядчикам, и те, забыв об административной и уголовной ответственности, бросаются строить.

- Вы срываете ФЦП! - давят они на собственника.

- Это же ФЦП! Это Указ Президента! Вы что, не понимаете?! - докладывают они в судах.

И собственник опускает руки, а судебная власть забывает о своих обязанностях защищать права граждан. Итог всегда один: решение суда будет учитывать важность «ФЦП» и не учитывать права граждан.

НА ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО

Так что же такое ФЦП и так ли она страшна, как ее малюют?

Право частной собственности охраняется законом! И это не ФЦП, это статья 35 Конституции РФ. Самое интересное, что реализации Федеральной целевой программы не имеют никакого отношения к 35 статье Конституции РФ и никак не отменят ее.

Никто не имеет права прийти и просто так забрать вашу собственность! И уж тем более программа.

Сам термин «Федеральная целевая программа» означает комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение целевых задач, требующих государственной поддержки, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

Другими словами, ФЦП ничем не отличается от других программ, кроме как тем, что носит глобальный характер. Эта программа разработана, чтобы упростить взаимодействие нескольких государственных заказчиков, министерств, подрядных организаций, региональных властей и т.д., где назначается главный координатор, в данном случае - в лице Министерства Российской Федерации по делам Крыма и Дирекции по осуществлению программы. Отсюда и ее громкое название. Все!

ЧТО ТАКОЕ ФЦП?

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» конкретизирует регион, где она будет проходить, и ставит глобальные цели для этого региона.

В частности, согласно этому объемному документу, необходимо «интегрирование экономики Крымского федерального округа в экономическое пространство РФ, обеспечение транспортной доступности и снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения устойчивого экономического развития».

Также ФЦП поясняет детально, как именно этих целей нужно достичь. Например, необходимо «устранение ограничений транспортной инфраструктуры, устранение ограничений и повышение качества энергоснабжения региона, устранение ограничений инженерной инфраструктуры» и т.д.

ЧЕГО ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ДЕЛАТЬ

Ни в одном документе не написано, что ФЦП предполагает строительство какого-либо объекта на конкретно вашей территории, и даже в вашем муниципальном районе, и даже в субъекте РФ.

Этот документ говорит лишь о том, что для того, чтобы снять транспортные ограничения, нужно построить определенное количество километров новых дорог, а из государственной казны на это будет выделен некий объем денежных средств.

Далее уполномоченные органы власти и их подрядные организации исследуют непосредственно на местности возможности, анализируют ресурсы и формируют программу действий на уровне региона, составляя ряд документов, согласно которым планируют застройку.

Таким образом, ФЦП не дает никаких преференций и указаний относительно вашей собственности. Она лишь регулирует взаимодействие органов исполнительной власти между собой, устанавливает сроки и бюджет, которым они будут распоряжаться. Иными словами, для нас с вами, простых обывателей, ФЦП не приговор!

Антон ОРЛОВСКИЙ