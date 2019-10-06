Что носить осенью 2019: Дизайнер рассказала, как составить гардероб на сезон

Что носить осенью 2019? Как одеться стильно, модно, а главное недорого? Синоптики обещают похолодание уже на этих выходных, и «КП-Крым» решила разобраться, каким должен быть осенний гардероб 2019 для мужчин и женщин.

ВСЕ В ТОН - НЕ МОВЕТОН?

Дизайнер женской одежды из Ялты Анастасия Гераськова рассказала «КП-Крым», что в осеннем сезоне 2019 вернулась мода на костюмы тотал лук (в одной цветовой гамме). Из цветов в моде природные оттенки – бежевый, коричневой, белый, пыльно-голубой, оранжевый, лавандовый, серый. В тренде также изделия из кожи - плащи, рубашки, платья и брюки.

Дизайнер женской одежды Анастасия Гераськова

- Женщинам советую выбирать объемные силуэты: куртки, жакеты, широкие брюки в пол без подворота, вещи с объемными рукавами. Главное - не забудьте подчеркнуть талию! Ткани лучше выбирать натуральные, они смотрятся дороже и благороднее, - советует Анастасия Гераськова.

ОДЕВАЕМ ЖЕНЩИН

Чтобы каждый смог себе найти вариант по кошельку, «КП-Крым» сравнила стоимость одежды на двух популярных интернет-ресурсах для покупки вещей - wildberries.ru (все модели на фото слева) и lamoda.ru (на снимках справа). Смотрите нашу подборку и выбирайте, что вы будете носить осенью 2019 года!

1. Свитер

Один из обязательных элементов осеннего гардероба - объемный свитер/джемпер из натуральной ткани.

- Я бы посоветовала кашемировый, так как он легкий, тонкий, отлично согревает и при этом "дышит", - отмечает дизайнер.

Джемпер слева стоит в среднем 2 500 рублей, а справа – 4 200

2. Пальто

Это может быть, например, пальто-халат средней длины.

Такая модель уже является современной классикой и транслируется дизайнерами каждый сезон в разных образах. Длинное лучше короткого, так как под низ можно надеть хоть спортивный костюм, хоть мини-юбку. В таком будет комфортно в холодное время года.

Итак, пальто слева стоит 6000 тысяч. Оно на 50% состоит из шерсти, на 30% - из вискозы, на 20% - из полиэстера. Пальто справа – 100%-ная шерсть, но и стоит оно в три раза дороже – 17 500 рублей.

3. Футболка

Этот элемент одежды является базовым и незаменимым в любое время года. Осенью можно надеть ее под любой жакет или рубашку.

Вариант слева – трикотажная вещь за 200 рублей. Футболка справа немного интереснее. Состав – 100% хлопок. Но и цена соответствующая - 2 500 рублей.

4. Джинсы

Дизайнер рекомендует не экономить на этом пункте гардероба, а приобрести черные и темно-синие джинсы из плотного денима. Ведь порой одни хорошо сидящие джинсы вытягивают весь образ.

Справа джинсы из хлопка за 1500 рублей. Справа тоже хлопок, но из премиум-сегмента за 7 500.

5. Брючный костюм

Он подойдет для любого выхода в свет, делового мероприятия или рабочих будней. Его можно надевать и под каблук, и под кроссовки.

Вариант слева стоит 5 тысяч рублей, за брючный костюм справа придется отдать не меньше 25 тысяч рублей

6. Куртка косуха

Женщинам подойдет удлиненная косуха свободного кроя, она должна быть неприталенная. Под такую можно носить и классическую юбку-карандаш с каблуками, и спортивные штаны с кроссовками.

Вариант слева из кожзама обойдется в 3 тысячи рублей, а натуральная кожа – не меньше 15 тысяч.

7. Платье или юбка миди

Осенью это просто незаменимые вещи для гардероба. Можно сочетать с косухой или пальто. Хорошо подойдет и под сапоги, и под ботинки-челси.

Вариант слева стоит 2 000 рублей, справа - 4 500

ОДЕВАЕМ МУЖЧИН

1. Свитер

Верно подобранный мужской свитер или джемпер способен сделать любой образ законченным и опрятным. Конечно, лучше выбирать модели из натуральных тканей. Для рабочих будней лучше купить свитер нейтральных оттенков, а для прогулок и уик-энда можно подобрать что-то поярче.

Легкий джемпер будет стоить от 1500 рублей, а хороший свитер можно подобрать от 3 500.

2. Пальто

Оно подчеркивает статус мужчины и может стать хорошим дополнением к его гардеробу. Экономить на этом предмете одежды стилист не рекомендует. Максимальная рекомендуемая длина – до колена.

Бюджетный вариант (слева) будет стоить от 15 тысяч рублей. Основной состав – полиэстер. Справа изделие из шерсти – 27 тысяч рублей.

3. Футболка

Можно подобрать несколько футболок под настроение: более универсальные, конечно, однотонных цветов. Чтобы быть поинтереснее, приглядитесь к футболкам с принтами - расплывчатые силуэты, абстракция и геометрия. Обратите внимание на изделия из льна, вискозы и хлопка. Футболки удобны тем, что осенью помогают создать многослойный образ.

Слева бюджетный вариант за 600 рублей. Состав – стопроцентный хлопок. Справа тоже хлопок, но из премиум-сегмента – 8 000 рублей.

4. Рубашка

Осенний вариант может быть из шерсти, джинсы, хлопка. Под рубашку можно надеть базовую футболку из плотного хлопка.

Слева полусинтетическая рубашка за 2 500 от wildberries.ru, справа – полностью хлопковая от la.moda.ru за 8 000 рублей.

5. Костюм

Это обязательный элемент мужского гардероба. Он может быть более официальным или праздничным, либо рассчитанным для будней. Обычно костюм подходит всем мужчинам. Главное – правильно его подобрать. Дизайнеры рекомендуют остановиться на вариантах из 100% шерсти или кашемира, также на осень хороши костюмы из вельвета. Цвета могут быть разными – будь то консервативно черный или синий, либо оливковый, кофейный.

Слева костюм из полиэстера. Цена 11 тысяч рублей. Справа – из стопроцентной шерсти за 22 тысячи рублей.

6. Джинсы, брюки

Без джинсов в гардеробе никуда! Они подойдут под спортивный стиль и под деловой, если сверху надеть, например, пиджак. А с толстовкой или рубашкой вы создадите повседневный рабочий образ.

Слева вариант за 1 500 рублей, слева - за 5 500

ЧТО УЖЕ НЕ МОДНО

- Женщинам я бы не советовала покупать облегающие платья из тонкого трикотажа, так как для такого платья нужно обладать идеальной фигурой и держать всегда живот втянутым. А также оставить в прошлом меховые жилетки, рваные узкие джинсы, туфли на каблуке и платформе, растянутые футболки и свитера в катышках. Мужчинам я бы категорически советовала прекратить подкатывать джинсы и оголять щиколотки в холодное время года, это не эстетично, - советует дизайнер Анастасия Гераськова.