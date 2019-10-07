Как железнодорожный вокзал Симферополя готовят к приему поездов с материка

Железнодорожный вокзал Симферополя – сердце города, которое перестало биться пять лет назад. После Крымской весны в 2014 году Украина прекратила железнодорожное сообщение с полуостровом – и некогда шумный, многолюдный вокзал, который не затихал ни на минуту, погрузился в дремоту. Но уже в конце декабря 2019 года по построенному Крымскому мосту застучат поезда, доставляя пассажиров и грузы через Керченский пролив. «Комсомолка» побывала на вокзале Симферополя, чтобы посмотреть, как сердце города готовится снова стучать.

- Ж-ж-ж! – посетителей, которые заходят со стороны привокзального рынка, встречает звук дрели и болгарки.

Рабочие обшивают вагонкой навесыФото: Анастасия ЖУКОВА

Это рабочие распиливают листы вагонки, которой обшивают навесы над пригородными кассами. Пока что это единственное место на вокзале, где «теплится жизнь», потому что в течение последних пяти лет по полуострову ходят только редкие электрички.

Пригородные кассы - единственное многолюдное местоФото: Анастасия ЖУКОВА

Рядом – линия привокзальных магазинчиков и кафе. Когда-то здесь втридорога продавались сувениры, карточки для мобильных телефонов и чебуреки, но когда вокзал замер, в них отпала необходимость, и предприниматели оставили насиженные места.

"Шанхай" привели к единому стилюФото: Анастасия ЖУКОВА

Однако перед запуском железнодорожного движения этот разноцветный нелепый «шанхай» решили привести в чувство: помещения отремонтировали, привели к единому стилю. Об украинских временах напоминают только некоторые надписи, которые еще не очистили от стекол.

Здание вокзала – одна из архитектурных достопримечательностей Симферополя. Лепнина, колонны, уютный итальянский дворик – советский архитектор Алексей Душкин создал настоящую красоту для жителей и гостей крымской столицы!

Чтобы попасть внутрь, теперь нужно пройти через рамку металлоискателя и продемонстрировать охранникам содержимое своей сумки. Зато внутри вас ждет бесплатный туалет, залы ожидания и кассовый зал. Правда, работает пока только одна касса, а в зале ожидания не видно ни души.

- Ждете запуска поездов? – улыбаясь, интересуюсь у охранников, проверяющих сумки на входе.

- Не очень, - смеются они в ответ. – Это ж что тут начнется! Толпы людей! Вот, последние два месяца спокойной жизни у нас.

На перроны можно попасть по обычному пешеходному переходу, а можно – прогуляться по надземному, где есть лифт для инвалидов и эскалаторы. Последний построили еще до Крымской весны и преподносили симферопольцам, как настоящее чудо. Правда, решили сэкономить довольно странным образом: установив на некоторых перронах по половинке эскалатора. Подняться с на нем можно, а вот спуститься – только по лестнице.

Все бордюры покрыты свежей краской. Навесы на перронах тоже обшивают вагонкой. На входе появились будки охранников, рядом – рамки-контролеры: прикладываешь билетик штрих-кодом – и можешь войти. Вот только пока они не работают, у будки охранника стоит сотрудница железной дороги и по-старинке проверяет билеты.

По Крыму пока ходят только электричкиФото: Анастасия ЖУКОВА

Из прибывшей электрички высыпается несколько десятков людей.

- Ждете поезда по мосту? – спрашиваю.

- Конечно, ждем! – отвечают все дружно.

- У меня родственники в Москве, хочу вот на поезде к ним отправиться, - говорит крымчанка Александра. – На автобусе очень долго и тяжело, поездом – проще и приятнее. А летать я боюсь.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту запустят уже в конце декабря этого года.