У крымчан появится возможность оформить ипотеку в офисе застройщика

Крымчане все чаще берут ипотечные кредиты. Каждый месяц РНКБ банк выдает больше 800 миллионов рублей на эти цели. Жители полуострова выбирают возможность обзавестись собственным жильем сейчас, не откладывая на потом. Ведь намного выгоднее платить ежемесячно за свою квартиру, чем за съемную.

Обслуживание клиентов постоянно совершенствуется - впервые в Крыму РНКБ и ГК «Монолит» совершили сделку по выдаче ипотечного кредита вне офиса. В офисе застройщика оформили и подписали все необходимые документы на выдачу займа, а также перечислили деньги на счет клиента. Сделку заключили для приобретения новой двухкомнатной квартиры в жилищном комплексе «Черника».

- Мы запустили пилотный проект по кредитованию вне стен банка для удобства наших клиентов и максимальной экономии их времени, - говорит руководитель дирекции ипотечного кредитования РНКБ Ирина Петриченко. - Благодарим наших надежных партнеров - группу компаний «Монолит» за открытость и готовность внедрения новых возможностей.

Заместитель директора по маркетингу ГК «Монолит» Михаил Баденко отметил, что ипотечное кредитование в Крыму набирает обороты, и клиентов ждут другие выгодные предложение в сотрудничестве с РНКБ.

- Мы рады быть первыми в реализации пилотного проекта нашего стратегического партнера - банка РНКБ, так как это еще один шаг в сторону создания более комфортных условий взаимодействия с нами и с банком для наших клиентов, - подчеркнул Заместитель директора по маркетингу ГК «Монолит».

КСТАТИ

КАКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВУЮТ В КРЫМУ

«Новостройка»

Ставка: 6% – при оформлении ипотечного кредита в рамках федеральной программы "Ипотека с господдержкой для семей с детьми"

10%–13% в зависимости от категории клиента, способа подтверждения дохода, наличия льгот и акционных предложений

Первоначальный взнос: от 10%

Размер кредита: 600 000 – 15 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита.

«Ипотека с господдержкой для семей с детьми»

Специальная федеральная программа предназначена для всех граждан Российской Федерации, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 родится (родился) второй, третий и последующие дети с гражданством Российской Федерации.

Ставка: 6%

Первоначальный взнос: от 20% от стоимости жилья

Максимальная сумма кредита: Крым и Севастополь – до 6 000 000

Москва и Московская обл. – до 12 000 000

Срок кредита: 3 года - при рождении второго ребенка, 5 лет - при рождении третьего ребенка.

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита. Для этого нужно написать заявление.

Программа «Квартиры на вторичном рынке»

Ставка: от 10% годовых

Первоначальный взнос: от 10%

Размер кредита: 600 000 – 15 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита.

Программа «Военная ипотека»

Ставка: 9,5% годовых

Первоначальный взнос: от 10% (покупка готовых квартир/квартир в строящихся домах), от 30% (покупка домов с земельным участком)

Размер кредита: 300 000 – 2 300 000

Срок кредита: от 3 до 20 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита. Для этого нужно написать заявление.

Программа «Кредит под залог недвижимости»

Ставка: 13,99% годовых

Первоначальный взнос: отсутствует. Максимальная сумма кредита составит до 70% от оценочной стоимости объекта залога.

Размер кредита: 600 000 - 6 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита. Для этого нужно написать заявление.

ЦИФРЫ

13,2 миллиарда рублей составляет ипотечный портфель РНКБ.

30% от общего объема составляют кредиты на жилье в новостройках.

Более трети заявок на получение ипотечного кредита клиенты подают онлайн через интернет-банк мобильное приложение РНКБ 24/7, официальный сайт банка rncb.ru .