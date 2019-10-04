Макс Смирнов: Как заработать миллион на арбитраже трафика в интернете

Арбитраж трафика – это покупка трафика с целью перепродажи его по более выгодной цене. Лучше объяснить на примере: есть рекламные площадки - пусть будет группа ВКонтакте, Одноклассниках - не суть важно, - которые продают рекламный пост за 1000 рублей.

Мы выкупили это рекламное место и выставили две продажи по 700 рублей, получив при этом 1400 рублей. Чистая прибыль арбитражника составила 400 рублей. Получение плюсовой разницы при покупке рекламы и есть главная цель арбитража. Но это «пример из вакуума», в реальности всё немного сложнее, но не менее интересно.

Чем занимался до арбитража трафика, с кем работал?

В разное время занимался разными вещами: от «выращивания» собственных площадок (паблики в инстаграме) до продюсирования инстаграм-блогеров «под ключ». В данный момент имею парочку блогеров-проектов от 600 тысяч подписчиков до 1,5 млн, приносящих мне стабильную прибыль ежемесячно. Также работал с уже состоявшимися «звёздами» интернета. Например, вел проект и занимался делами у Эдварда Била.

Сложно ли это и кому подходит такая работа?

Эта работа подходит тем, кто в принципе знает, как работает реклама и для чего она нужна. А также тем, кто понимает, что нельзя нажать две кнопки на ноутбуке и получить миллион рублей. Вообще, если вы видите предложение разбогатеть в очень короткие сроки - скорее всего, это различные ставки на спорт, казино и прочие предложения рискованных инвестиций. Если вы увидели эту рекламу, это в большинстве своем и есть наша — арбитражников- работа с целью привлечь пользователя на какие-то услуги. Для этого существуют партнерские программы.

Про это подробнее я рассказываю в своём личном блоге Instagram и в Телеграме

* На правах рекламы