Севастопольцы «улетели» в космос, не покидая Земли

Чтобы открыть тайны внеземного пространства и почувствовать себя настоящим космонавтом, не понадобятся тренировки длиною в несколько десятков лет.

Познакомиться с космосом до 13 октября можно в парке приключений для всей семьи «Космодрайв». Детей и взрослых всех возрастов ждут 47 приключений на любой вкус. Кто из представителей старшего поколения не мечтал стать новым Юрием Гагариным и совершить прорыв в освоении космоса? К сожалению, в рамках консервативной школьной программы современные ученики не получают достаточно знаний по астрономии. Другое дело, если знания передаются в игровой форме, включая использование технологий виртуальной реальности.

Обучать, играя и развлекая – такая простая мысль стала отправной точкой для создания «Космодрайва». И теперь жители Севастополя вместе со своими семьями могут испробовать несколько десятков интерактивных приключений – для этого нужно лишь отправиться в ТЦ «New Соловьи» до 13 октября.

Создатели парка обещают, что интересно будет всем: малышам от 2 лет покажут удивительную комнату с чудесной разноцветной плазмой и помогут отправить голосовое сообщение инопланетянам, школьники своими глазами увидят подробности жизни на Международной космической станции и пройдутся по поверхности Юпитера, где работают совершенно другие гравитационные силы.

Каждая зона парка приключений - маленькое открытие, и не только для детей. Мамам и папам наверняка понравятся квесты в виртуальной реальности, а гироскоп, который движется в нескольких плоскостях, испытает их вестибулярный аппарат. Создатели проекта обещают множество необычных опытов с электричеством, силой тяжести, гравитацией – и все это в форме игры.

«Космодрайв» посетил уже больше 20 городов России и СНГ и собрал около 600 000 положительных отзывов.

Еще одна особенность парка – билет с неограниченным временем посещения. Можно развлекаться, играть, творить, познавать науку, потом отправиться на обед или по магазинам, а через час-другой вернуться в мир удивительных космических приключений. Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно! Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%, подробнее читайте здесь. Мастер-классы оплачиваются отдельно.

Время работы «Космодрайва»: ежедневно с 10:00 до 20:00

КОНТАКТЫ

Адрес: ул. Соловьева, д. 12, ТЦ «New Соловьи», 2 этаж (вход со стороны Дисконт центра)

Сайт: космодрайв.рф

Группа ВК: vk.com/kosmodrive_sevastopol

Телефон: 8 978 892 53 06