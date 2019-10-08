Симферополь задыхается в чужих отходах

Симферополь и его пригород травят мусоросжигающие предприятия. Местные активисты насчитали четыре опасных объекта.

ЖАЛОБЫ ЕСТЬ…

На девятом километре Московского шоссе в Симферополе около жилых домов расположено несколько пунктов по утилизации отходов. Не один год жители бывшего поселка Битумный, включенного в 2017 году в границы Симферополя, ГРЭСа, поселков Аграрный, Молодежный и Комсомольское задыхались от запаха едкой химии.

– Наш дом расположен в 500 метрах от утилизирующих отходы предприятий, – рассказала КП-Крым местная жительница Виктория Колоскова. – Ситуация обострилась в конце мая прошлого года: все было укутано дымом, из-за него были постоянно черные подоконники, а подворье было усыпано черными хлопьями от сгоревших отходов. У детей постоянные бронхиты и риниты.

Хуже всего дышалось ночью. Горожане это связывали с тем, что экологи и представители природоохранной прокуратуры, которых не раз вызывали на место, почти всегда делали замеры выбросов вредных веществ в атмосферу только днем, поэтому опасные отходы предприниматели утилизировали в темное время суток. Но, после года переписок с компетентными службами, жечь отходы открытым методом в бывшем Битумном, прекратили.

В сентябре 2019 года удушливых ночей стало меньше. Горожане сообщали лишь о единичных случаях, когда в районе мусоросжигающих предприятий был виден столб дыма.

Битумное. Мусоросжигающее предприятие - в метрах от жилого дома. Фото: Виктория Колоскова

После жалоб природоохранная прокуратура Симферополя остановила незаконную утилизацию отходов в поселке Битумное на одном из предприятий - ООО «ЭкоКрымСервис».

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, проверка выявила, что предприятие использует неучтенные источники выбросов вредных веществ, образующихся при сжигании отходов, и концентрация химикатов в воздухе оказалась значительно превышена.

- Установка термического обезвреживания отходов, используемая предприятием, не поставлена на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не обеспечена разработка предельно допустимых выбросов, проведение их инвентаризации, - рассказали в прокуратуре.

В самом ООО «ЭкоКрымСервис» корреспондента КП-Крым заверили, что претензия надзорных ведомств заключалась в том, что мобильные установки для обезвреживания отходов на предприятии не были поставлены на государственный учет стационарных объектов. По словам сотрудников предприятия, сегодня все замечания устранены, а пункт переработки больше не занимается сжиганием отходов.

…А НАРУШЕНИЙ НЕТ

Еще в одном пункте переработки, «МедВейстКрым», расположенном в том же Битумном, КП-Крым заверили, что работают без нарушений и никаких вредных выбросов из-за работы предприятия зафиксировано не было.

– С чего вы взяли, что на нас жалуются? – вопрошает менеджер предприятия. – Рядом с нами много других предприятий и как можно определить, что дым именно наш?

На официальном сайте компании размещено объявление: «Предприятие работает не только с Крымом, но и с Краснодарским краем». Но в «МедВейстКрым» заявляют, что опасные отходы с материка на полуостров не везут, а объявление – рекламный ход.

Судя по ряду государственных контрактов, фирма занимается утилизацией медицинских отходов. В рамках общественного контроля в сентябре было установлено, ООО «МедВейстКрым» сменило старое оборудование на новое – более экологичное.

На таких условиях местные жители готовы мириться с соседями.

– Если запахов и дыма не будет, то мы не против, чтобы они работали. Но у нас уже были случаи, когда было затишье, а после нас вновь травили по ночам, – заключила Виктория Колоскова.

В администрации Симферополя КП-Крым заверили, что в случае, если горожане вновь начнут ощущать запахи едкой химии, чиновники проверят мгновенно сообщения горожан и проведут разъяснительные работы с представителями бизнеса.

– Мы сразу отреагируем, – заверил заместитель главы администрации Симферополя Сергей Титаренко.

ПОДЫШАЛ ВОЗДУХОМ – ПОЛУЧИЛ БОЛЕЗНИ

Как выяснилось, жгут отходы не только в Битумном.

– Из-за запахов на Маршала Жукова и на улице Героев Сталинграда дышать нечем, отходы жгут на улице Узловая, – рассказывает КП- Крым общественник Мария Поддубная. – Такая же ситуация и в Перово. Дым от пункта переработки укутывает не только поселок, но и микрорайон Марьино.

Мария Поддубная считает, что пунктов утилизации особо опасных отходов в черте населенных пунктов вообще быть не должно.

– В крайнем случае, должна соблюдаться санитарная зона, которая в поселке Битумное не наблюдается. Пункт утилизации примыкает к частному дому.

– Сжигание отходов - это вообще неправильный путь, – говорит член Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов. – Сжигание надо вообще исключать из перечня методов утилизации. А пока этого не произошло, можно требовать отмены лицензий у предприятий, создающих проблемы с загрязнениями.

Артов отмечает, что проверяющие предприятия должны лучше следить за мусороперерабатывающими предприятиями, а производители товаров должны избегать использования токсичных веществ. Тогда переработка не будет создавать опасности.

ДЕНЬГИ ПАХНУТ?

Мусорный полигон в Каменке, открытый еще при СССР как временная свалка, горит практически постоянно. Несмотря на то, что сегодня объект рекультивируется и по ФЦП на это выделено больше миллиарда рублей. Ситуация ухудшается летом: из-за смога местные жители не могут даже открыть окна.

– Район улицы Озимой, 42. Несколько дней стоит вонь либо от горящей свалки, либо какие-то отходы в районе улицы Жени Дерюгиной сжигают, – жалуется гражданская активистка Екатерина Горелкина. – Бело-прозрачный ядреный дым. Что жгут - непонятно.

Полигон ТБО в Каменке совсем рядом с жилыми домами. Фото: Екатерина Горелкина

На свои жалобы общественники получают один и тот же ответ: «рекультивация проводится, отставаний от графика нет».

Люди просят власть выставить в районе проблемных объектов автономные передвижные пункты замера вредных выбросов в атмосферу, которые Симферополю подарил Санкт-Петербург.

Станции каждые 20 минут измеряют примеси в воздухе и отправляют результаты в Питер. Осталось дать распоряжение установить их в районах, откуда постоянно поступают жалобы. Лишь тогда станет понятно, чем именно травятся горожане.