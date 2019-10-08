2019-10-08T18:21:22+03:00
Происшествия

17 раз ударил ножом друга: В Севастополе разыскивают подозреваемого в убийстве

Александр Вещагин скрылся в неизвестном направлении
Анастасия ЖУКОВА
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Александр Олегович Вещагин, 1993 года рождения. Фото: личная страница в соцсетяхАлександр Олегович Вещагин, 1993 года рождения. Фото: личная страница в соцсетях
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В Крыму разыскивают подозреваемого в жестоком убийстве: 26-летний Александр Вещагин предположительно зарезал своего 29-летнего приятеля, с которым вместе снимал квартиру в Севастополе.

- Этот Александр моему брату не был близким другом, просто знакомый. Общались в юношестве, жили в одном городе, а потом судьба их развела по сторонам, - рассказал КП-Крым брат погибшего Юрий. - Но нашли дру друга в соцсетях, по переписке как-то связь наладили. Он жил на материке, искал работу, решил перебраться в Крым. Ну, брат мой его и приютил. Они снимали квартиру, но после 15 числа собирались разъезжаться: Саше было некомфортно дальше вместе жить. Этот Александр в последнее время употреблял спиртные напитки постоянно, замечен был в каком-то неадекватном состоянии, вел себя агрессивно - может, еще что-то употреблял, не только спиртное. А Саша спортсменом был, тренировки несколько раз в неделю. Характеристики только положительные: не пил, не курил, ничего не употреблял.

Александр Вещагин. Фото: личная страница в соцсетях

Александр Вещагин. Фото: личная страница в соцсетях

На почве чего разгорелся конфликт, который привел к смертельному исходу, не известно. В квартире дома по улице Павла Корчагина в Севастополе, где проживали двое парней, нашли тело 29-летнего Александра с 17 ножевыми ранениями, а его приятель исчез, прихватив с собой ценные вещи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства - ч.1 ст. 105 УК РФ.

- Александр Вещагин объявлен в розыск по Крыму по подозрению в убийстве. В ближайшее время планируется объявить его в розыск по всей России, - сообщили КП-Крым в СКР.

КУДА ЗВОНИТЬ

Всем, кто располагает информацией о его местонахождении можно обращаться по телефонам:

- телефон дежурного по Главному следственному управлению в Севастополе: +7-978-936-80-52 (круглосуточно),

- дежурная часть ОМВД по Гагаринскому району Севастополя: (8692) 738-701, 738-724.

Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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