В усадьбе «Гартенталь» под Симферополе откроется «рыцарское королевство»

На территории усадьбы «Гартенталь» в ближайшие выходные состоится открытие уникального рыцарского подворья. Здесь, в «королевстве «Гартенталь», все желающие почувствуют себя благородным воином таинственного средневековья.

Гости смогут освоить стрельбу из 9 видов средневекового оружия, побывать на мастер-классе по различным ремеслам, получить уроки верховой езды на лошади, отведать средневековую кухню, посетить эко-лавку с самыми свежими и натуральными овощами и фруктами и даже подняться в воздух на настоящем воздушном шаре!

Афиша рыцарского подворья "Гартенталь"

- Кроме того, гостей ждет увлекательное конно-трюковое шоу «Первый рыцарь», выступление музыкантов, анимационная программа и розыгрыш призов, - рассказали организаторы мероприятия.

Вход в «королевство «Гартенталь» в дни открытия БЕСПЛАТНЫЙ!

Адрес: Симферопольский район, с. Донское, ул. Ново-Луговая 11-а, эко-усадьба «Гартенталь».

Даты открытия: 12 и 13 октября.

Контакты: +7 (978) 731-62-39 Сайт: http://gartental.ru/