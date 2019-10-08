2019-10-08T16:53:08+03:00
Туризм

В усадьбе «Гартенталь» под Симферополе откроется «рыцарское королевство»

Все желающие могут пострелять из средневекового оружия, покататься на лошадях и увидеть конно-трюковое шоу
Степан ОСТИНОВ
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Фото: сайт ФакторумФото: сайт Факторум
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На территории усадьбы «Гартенталь» в ближайшие выходные состоится открытие уникального рыцарского подворья. Здесь, в «королевстве «Гартенталь», все желающие почувствуют себя благородным воином таинственного средневековья.

Гости смогут освоить стрельбу из 9 видов средневекового оружия, побывать на мастер-классе по различным ремеслам, получить уроки верховой езды на лошади, отведать средневековую кухню, посетить эко-лавку с самыми свежими и натуральными овощами и фруктами и даже подняться в воздух на настоящем воздушном шаре!

Афиша рыцарского подворья "Гартенталь"

Афиша рыцарского подворья "Гартенталь"

- Кроме того, гостей ждет увлекательное конно-трюковое шоу «Первый рыцарь», выступление музыкантов, анимационная программа и розыгрыш призов, - рассказали организаторы мероприятия.

Вход в «королевство «Гартенталь» в дни открытия БЕСПЛАТНЫЙ!

Адрес: Симферопольский район, с. Донское, ул. Ново-Луговая 11-а, эко-усадьба «Гартенталь».

Даты открытия: 12 и 13 октября.

Контакты: +7 (978) 731-62-39 Сайт: http://gartental.ru/

Открытие королевства "Гартенталь".! другой источник

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