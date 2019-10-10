Эксперт: при Зеленском вода вряд ли пойдет в Крым

Возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров вряд ли произойдет, пока президентом Украины будет Владимир Зеленский. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее украинский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин не просил возобновить поставку днепровской воды на территорию Крыма. Кроме того, у Киева нет таких планов.

При этом украинский президент заявил, что у него есть идеи по инвестированию в развитие инфраструктуры Херсонской области.

- Будем показывать Крыму: «Смотрите, мы вкладываем деньги», - сказал Зеленский.

- Понятно, что Владимир Путин не просил возобновить подачу воды. Этого не могло быть и не будет. Несмотря на сложности, Крым очень успешно преодолевает водную блокаду. Реализуется достаточное количество инфраструктурных проектов, которые обеспечивают Восточный, Северный Крым и ЮБК питьевой водой, - отмечает крымский политолог Владислав Ганжара.

По его словам, сам факт блокады является «жесточайшим нарушением прав людей, проживающих на территории республики».

- Но этот факт не нашел оценки в международных структурах, несмотря на то, что мы об этом говорили. С другой стороны, если бы происходило конструктивное налаживание отношений между Украиной и Россией, то можно было бы обсудить вопрос продажи воды в Крым. Это было бы особенно актуально для северной части полуострова и развития сельского хозяйства. Но это возможно только с конструктивными политическими силами, - заключил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что основными вопросами, которые он планирует поднять на встрече лидеров четырех стран (России, Украины, Франции и Германии), будет Донбасс и статус Крыма.

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