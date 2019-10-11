В Севастополе распилят на металл яхту фюрера

Севастопольская общественность возмущена что уникальное судно "Ангара" отбуксировано к причальной стенке инкерманского судоразделочного завода "Вторчермет". По всей видимости, единственный в своем роде корабль 1930-х годов постройки теперь пустят на металлолом.

ЯХТА ПОСЛЕДНЕГО ФЮРЕРА

История "Ангары" началась 21 ноября 1937 года на стапелях судоверфи «Штюлькен-Зон» в Гамбурге. Уже в декабре 1938 года судно было спущено на воду под именем "Hela" - судя по всему, в честь богини - покровительницы мира мертвых в скандинавской мифологии. Первоначально корабль относился к классу авизо - быстроходных посыльных и разведывательных кораблей.

Однако, уже к 1940 году на борту было установлено самое современное радиооборудование, и корабль был зачислен в состав военно - морского флота Германии в качестве штабного судна.

Таким образом будущая "Ангара" стала кораблем подводных сил гросс-адмирала Карла Деница. За время службы в немецких ВМС на борту "Hela" побывали практически все видные деятели Третьего Рейха.А так как именно Дениц занял пост главы государства после смерти Гитлера - на непродолжительное время корабль даже успел получить статус яхты фюрера.

А после войны "Hela" досталась Советскому Союзу в качестве трофея. В 1946 году на борту был поднят флаг советского военно - морского флота, и корабль получил новое имя - "Ангара". Некоторое время он прослужил на Балтийском флоте, после чего отправился на Черное море.

"Ангара" в СевастополеФото: Архив "КП"

Командование Черноморского флота по достоинству оценило комфортабельное и быстроходное трофейное судно, и с 49 по 1996 год "Ангара" выполняла роль корабля управления Черноморским флотом, а также представительской яхты. В этот период корабль не раз принимал на борту высшее руководство Советского Союза и дружественных стран.

Корабль в 1994 году. Фото:информационный ресурс "Черноморский Флот"

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

В 1996 году "Ангара" была переделана в плавказарму. И лишь спустя 5 лет, в 2001 году, корабль было решено продать. Первоначально его вроде как выкупила итальянская компания для реставрации, и с 2009 года корабль стоял на судоремонтном заводе в Севастополе. В 2012 году с корабля были срезаны все надстройки, и фактически остался только корпус. До 2019 года он так и стоял рядом в Южной бухте.

Но вот, в конце сентября 2019 года все, что осталось от некогда выдающегося корабля было отбуксировано на место последней стоянки для многих судов - к причалу судоразделочного завода в Инкермане.

- Не вполне понятно, почему "Ангару" решили пустить "на иголки". Подобных кораблей в мире сохранилось крайне мало, и потому их ищут и реставрируют, даже при куда более плачевном состоянии. Реставрируют даже деревянные яхты 19 века. Конечно, корпусу уже более 80 лет, да и зачем то с него были удалены все надстройки, но насколько мне известно - они сохранились, и были складированы где то в Севастополе для последующей реставрации, - рассказал военный историк и любитель флота Игорь Ермоленко

Все, что осталось от корабля, в бухте Инкермана

На севастопольском городском форуме жители города также выражают свое недоумение:

- Жалко такую реликвию - и на металл. А как все радужно начиналось, - пишет один из пользователей.

- достаточно было хотя бы поднять на берег и сделать нечто вроде ялтинской "Бригантины", или сохранить хотя бы носовую часть. Корабль Кригсмарине на службе ВМФ СССР и РФ - это тоже история, - пишет другой житель Севастополя.

А в это время появилась информация что корпус корабля уже начали разделывать. Остается только надеяться, что до севастопольских чиновников дойдет информация о том, что под их носом пилят историческое наследие.