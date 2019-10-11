Крым не в силах спасти Опукский заповедник

Природный заповедник Опукский - это не только удивительный природный комплекс, но и частичка древней истории. Здесь, посреди полей тюльпанов, рядом с солеными озерами, рапа которых сопоставима по минеральному составу с грязями Мертвого озера, расположены руины Киммерика - одного из городов Боспорского царства.

Но ни красивейшие пейзажи, ни археологическая и бальнеологическая ценность минеральных запасов, не спасли заповедник на юге Керченского полуострова от губительной человеческой деятельности.

- Эти территории мы изучаем много лет, - рассказывает КП-Крым кандидат географических наук, директор Севастопольского отделения океанографического института Зубова Николай Дьяков. - На наших глазах происходит постепенная деградация природы как самого заповедника, так и территорий целинных степей вокруг него. Связано это, прежде всего, с очень ограниченной площадью Опукского заповедника. Ближайшие к нему целинные степи активно распахиваются.

Восточный склон заповедникаФото: Юлия МИХАЙЛЕНКО

ЗАПОВЕДНИК СОСЕДСТВУЕТ С СЕЛЬХОЗПОЛЯМИ

Близость сельхозугодий приводит и к регулярному выгоранию 50-70% всей площади заповедника. Кто или что является причиной этих пожаров, неясно. Но регулярные возгорания эксперты связывают с соседством заповедника и сельхозполей.

Кроме того, говорит Дьяков, при распашке полей не соблюдается Водный кодекс РФ, согласно которому ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

- Восточнее Опукского заповедника, у Чебакской балки распашка произведена на расстоянии до ста метров от моря, - негодует эксперт.

В таких условиях знаменитое на всю Россию поле диких тюльпанов рискует погибнуть.

Массовый приток туристов в последние годы уничтожает, как и само тюльпанное поле, так и прибрежную флору и фауну. Учитывая, что тюльпанное поле не отнесено к заповеднику, оно может быть распахано в любой момент.

- Деградация тюльпанного поля в районе урочища Латы из-за отсутствия охранного статуса этого участка, уже заметна невооруженным глазом, плотность произрастания тюльпанов уменьшилась, - подчеркивает ученый.

Тюльпанное поле, по большей части, находится за границами заповедникаФото: Юлия МИХАЙЛЕНКО

Отразилось на местных пейзажах и соседство с военными. Еще с украинских времен территория вблизи мыса Опук - дальний полигон морской пехоты, где регулярно проводятся военные учения.

- Сейчас по горе Кончекской регулярно производятся стрельбы, а акватория озера Узунларское активно используется как военный полигон, - рассказывает Николай Дьяков.

- Дно озера и его берега изобилуют воронками бомб и снарядов, осколками, частями и целыми неразорвавшимися боезарядами. Значительная часть боезарядов и их осколков находится на поверхности чаши озера. Техногенная замусоренность грязевой залежи в дальнейшем сильно затруднит эксплуатацию месторождения грязей и рапы. При продолжении использования военного полигона запасы грязей могут быть безвозвратно утрачены.

Кояшское озероФото: Юлия МИХАЙЛЕНКО

Действующий военный полигон, расположенный в непосредственной близости с заповедником, угрожает не только грязевым запасам, но и привел к утрате основного места гнездования редчайших розовых скворцов на скалах природного заповедника.

- Если в 2020-м году не будут предприняты меры по расширению площади заповедника, за счет включения в его границы тюльпанного поля и части военного полигона у горы Кончекской, то здесь можно будет только делать красивые фото полей подсолнечника и пшеницы, - заключает Дьяков.

ТЕРРИТОРИЮ ЗАПОВЕДНИКА ПЛАНИРОВАЛИ РАСШИРИТЬ

Эколог Александр Рудык уверен, что Опукский заповедник нуждается в расширении территории.

- Тюльпанное поле, по большей части, находится за границами заповедника. Кроме того, необходимо включить в заповедник и Узунларское озеро. Мы предлагали министерству экологии Крыма расширить заповедник на север, где находятся заброшенные сельхозугодия. Если это сделать, то через 15-20 лет естественная степь восстановится. Но реакции на наши предложения от Минэкологии РК пока не последовало, - говорит Рудык.

По его мнению, чтобы хоть как-то минимизировать губительное соседство с сельхозугодиями Опукского заповедника, нужно создать вокруг его территории охранную зону.

В министерстве экологии и природных ресурсов РК нам заявили, что заповедник находится не в республиканской собственности, а в федеральной. Соответственно, решение об увеличении его территории не входит в полномочия регионального ведомства.

- Мы отправляли в Минприроды России материал о расширении территории аквального (водного, - ред.) комплекса Опукского заповедника. Если говорить о территории суши, то необходимо также подготовить комплексное экологическое исследование, провести общественные слушания и внести предложения об увеличении и изменении границ заповедника. Но это уже прерогатива исключительно Минприроды России.