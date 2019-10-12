Севастопольцы восстали против бездомных ампутантов

Волонтерам движения «Сердце Севастополя» под проект «Теремок» небезразличные горожане отдали в безвозмездное пользование маленький дачный домик в садовом товариществе «Строитель». Здесь живут немощные пенсионеры с ампутированными конечностями, когда-то оказавшиеся на улице. Однако от обитателей скромных апартаментов всеми силами пытаются избавиться дачники, у которых на такое соседство свои взгляды.

По официальной статистике в Севастополе около 200 бездомных. На деле волонтеры говорят, что анкетировали более 2,5 тысячи человек. Из них 600 – немощных. Среди бомжей - как старики, так и молодежь, а еще беременные и мамы с детьми. У каждого оказавшегося на улице своя история и своя «лежка» – место, оборудованное под проживание. У кого на общественной остановке, у кого-то рядом со свалкой, кто-то обустроился в заброшенном доме. Есть и те, кто живет в склепах.

И чтобы хоть временно решить ситуацию с немощными бродягами, волонтерам движения «Сердце Севастополя» в мае этого года был передан домик в садовом сообществе.

В «Теремке» только немощные старики

Сейчас здесь проживают семь бездомных – это престарелые с ампутированными конечностями и несколько лежачих стариков. Всех их волонтеры подобрали на улице. Без крыши над головой для них был один прогноз: повторная ампутация, гангрена, заражение крови и смерть. Как правило, из больниц таких пациентов выписывают на 21 день после госпитализации, а затянуться послеоперационные раны за этот срок не успевают.

Казалось бы, жест доброй воли, который ни к чему не обязывает соседей по дачному участку. Но, нет. Дачники пытаются избавиться от бездомных из «Теремка», забыв об одном – идти им некуда, даже ходить могут не все.

– Здесь проживают либо старики, либо инвалиды – беспомощные люди, которым просто некуда больше идти, кроме улицы, – рассказывает КП-Крым организатор движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева. – Они не выходят с территории «Теремка», но местных и это не устроило. Поначалу они говорили, что наши подопечные больны туберкулезом, но мы им предоставили справки, что эти люди здоровы, предоставили мы и документы на то, что это частная собственность. Но ничего не изменилось.

По словам Макеевой, первую ноту протеста дачники объявили, отрезав в июле «Теремку» воду. С учетом того, что в социальном доме почти все ампутанты, это могло бы стать глобальной проблемой, если бы не сочувствующие севастопольцы. За сутки горожане принесли в «Теремок» в пластиковых бутылках три куба воды, а предприниматели подарили целую фуру «живительной» и емкости для ее хранения.

Еще до того, как домик отдали под проживание бездомным, там было отключено электричество. Волонтеры пытались вернуть в стены «Теремка» благо цивилизации, но и этому воспрепятствовали дачники. Спасает генератор, хотя в домике есть даже счетчик.

– На вопрос, почему члены правления против соседей, они говорят, что не хотят и все, – говорит КП-Крым депутат Заксобрания Татьяна Щербакова. – Я бы понимала, если бы обитатели «Теремка» дебоширили, водили компании, но они сидят как мышки, потому как боятся потерять крышу над головой. Меня удивляет такая реакция.

Так выглядит обитель бездомных.

По словам Щербаковой, власти уже подыскали учреждение под приют. Оно из старого фонда. Однако, что это будет за место и когда туда заселят первых «гостей», депутат не говорит. Одновременно с этим город обещает выделить участок и приступить к строительству приюта с нуля. Но на все это необходимо время, которое для ампутантов может стоить жизни.

Дачи – не гостиница и не хоспис

У правления ТСН «Строитель» своя правда. По словам председателя садового общества Галины Кушниренко, их никто не поставил в известность о заселении новых жильцов. При этом Кушниренко отмечает, что по уставу на территории садоводческого кооператива не должны располагаться приюты, гостиницы или хосписы.

– Город должен взять на себя создание приюта, – заявила КП-Крым Кушниренко. – Пусть город шевелится и как можно быстрее решает этот вопрос. И город должен был уже давно решить этот вопрос, так как под строительство коттеджей выделяют землю, а под строительство богоугодного заведения не выделяют.

А пока приюта нет, будут жить в палатке, которой тоже нет

Учитывая вместительность «Теремка», настроения горожан и то, что государственный приют пока так и не открыт, у волонтеров «Сердца Севастополя» грандиозные планы: до наступления холодов они хотят закупить большую палатку, которая станет крышей над головой минимум для 20 бездомных. Чтобы никого не беспокоить и избежать стычек с местным населением, палатку планируют разместить на отшибе.

Анастасия Макеева отмечает, что при заселении предпочтение будет отдаваться таким же ампутантантам, как и в «Теремке», так как если их раны не залечить, то реампутации не избежать.

Но и с палаткой не все так просто. У волонтеров есть участок, печка и матрасы, но денег им пока хватает только на половину стоимости покупки и это если не считать кровати.

– Мы собрали около 50 тысяч на палатку, но надо еще столько же. Еще нам надо будет купить двухъярусные кровати. Это будет ночлежка, куда будут доставлять людей наши волонтеры на сантранспорте. Люди готовы, они ждут, когда мы ее поставим. Мы планируем сделать это в ноябре, - рассказывает Макеева.

История, разворачивающаяся в Севастополе, показательна не только для города-героя, но и для всего полуострова. Под Севастополем – в Орлином и в соседнем Симферополе - уже пытались построить дом для бомжей, но местные жители не дали этого сделать.

Ну, а пока сытые и здоровые будут препятствовать созданию приютов, считая бездомных отбросами общества, места под приют не найти на всем полуострове. Разве, что в лесу. Хотя и это противоречит СанПиНу.