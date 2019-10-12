Отголоски трагедии: Число жертв керченского стрелка возросло до 21

На следующей неделе исполнится ровно год со дня ужасной трагедии в Керченском политехническом колледже, которая потрясла Крым, Россию и весь мир. Тогда 17 октября, 2018 года, студент Владислав Росляков устроил бойню прямо в стенах этого учебного заведения. Погибли 20 преподавателей и несовершеннолетних студентов, более 50 получили ранения разной степени тяжести. Сам же Росляков застрелился после преступления.

Прошел уже без малого год после жуткой расправы, но она все еще продолжает забирать жизни ни в чем не повинных людей. Накануне стало известно, что после долгого лечения скончалась еще одна пострадавшая преподавательница учебного заведения — Ольга Николаевна Грищенко. За этот год она перенесла несколько сложных операций, однако скончалась этим летом. Таким образом, жертвами Керченского стрелка стал уже 21 человек...

- У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась, Грищенко Ольга Николаевна. Возраст все-таки, ей было уже за шестьдесят. К сожалению, не выкарабкалась, - рассказал РИА Новости Крым и.о. директора политехнического колледжа Денис Колесник. Ольга Николаевна много лет преподавала в колледже экономические дисциплины, ее любили и уважали и ученики, и коллеги.

Владислав Росляков во время бойни в колледже

Напомним, 17 октября прошлого студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу из ружья по беззащитным студентам и сотрудникам своего же учебного заведения. В кровавой бойне погибли 20 взрослых и несовершеннолетних, свыше 50 человек получили ранения и травмы различной тяжести.

Сам жестокий убийца Владислав Росляков покончил с собой на месте преступления.

Сейчас в Керченском политехническом колледже создают Книгу памяти. Городские власти ведут разговор об установке стелы на территории кладбища - в том районе, где погребли жертв трагедии. Погибших 17 октября похоронили на одном, специально выделенном участке.

В местных керченских церквях проходят заупокойные службы по погибшим. Священники и прихожане молятся за всех, независимо от нации и вероисповедания.

Только имя Владислава Рослякова, учинившего бойню, не произносят на молебнах, потому что он покончил жизнь самоубийством.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

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