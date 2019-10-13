"Его оценка реалистична", - политолог о заявлении Кравчука по Крыму

Политолог Владимир Джаралла назвал первого президента Украины Леонида Кравчука "политическим флюгером, безошибочно определяющим, куда дует ветер в настоящий момент".

Ранее Леонид Кравчук заявил, что включать тему Крыма в повестку переговоров "нормандской четверки" - несколько несвоевременный шаг. По его словам, такие вопросы нельзя решать совместно.

- Да, и Крым, и Донбасс являются темой для решения, это не только украинско-российская повестка, а более глобальная. Такой войны, как в Донбассе, в Крыму нет. Необходимо находить какие-то решения (по Крыму - ред.). Но пытаться решить все сразу в настоящий момент является невыполнимой задачей, - отметил Кравчук.

Политик подчеркнул, что решать вопросы нужно, когда "для этого созрели материальные, политические и духовные предпосылки". Однако сейчас таких предпосылок нет, учитывая Донбасс и Крым.

По мнению политолога Владимира Джараллы, оценка Кравчука реалистична: если Зеленский поднимет крымский вопрос, на этом для него любая встреча закончится, в том числе, и в "нормандском формате".

- Кравчук всегда был политическим флюгером, безошибочно определяющим, куда дует ветер в настоящий момент. И Зеленскому действительно не стоит поднимать этот вопрос, - отмечает политолог.

По словам Джараллы, ни один украинский политик не рискнет сказать правду: Крым в России навсегда.

- Это подтверждает вот какой момент: все эти люди постоянно говорят о Крыме, но не о крымчанах, потому что знают - это было наше решение, и им его не изменить. Хотя бы потому, что тот же Кравчук говорит про войну на Донбассе, о том, что ее не было на полуострове. А не было ее благодаря русской армии, защитившей нас от карателей в последний момент, - заключил Владимир Джаралла.

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