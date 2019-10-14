2019-10-14T12:48:02+03:00
Общество

Крымчане могут оформить автокредит в офисе дилера

Уже заключены первые 40 сделок
Надежда ДАЦЮК
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С начала года крымчане взяли в два раза больше кредитов, чем за тот же период прошлого годаС начала года крымчане взяли в два раза больше кредитов, чем за тот же период прошлого годаФото: Андрей ЗАМАХИН
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Крымчане стали чаще брать кредиты на покупку новых авто. С начала года было выдано 2 400 кредитов на приобретение машин, что в два раза превышает показатели прошлого года, отмечают в РНКБ. Услугу выдачи кредитов для клиентов сделали более мобильной. Первые 40 крымчан уже испробовали возможность оформления займа на покупку авто вне банковского офиса.

Такие сделки реализовали компании «Черномор Авто» и «Автоцентр-М» и РНКБ банк. Именно в этих дилерских центрах клиенты могут пройти полный цикл выдачи кредита в автосалоне, включая оформление и подписание всех необходимых документов, а также перечисление денег за новый автомобиль.

- Мы продолжаем реализацию проектов по кредитованию вне стен банка для удобства наших клиентов и максимальной экономии их времени. Уже сейчас наши клиенты могут прийти в автосалоны, которые являются партнерами банка и участвуют в пилотном проекте, воспользоваться автокредитом и в этот же день уехать домой на новом автомобиле, - говорит вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

ЦИФРЫ

2,3 миллиарда рублей - кредитный портфель автокредитования РНКБ

86% от общего объема составляют кредиты на приобретение новых автомобилей

20% заявок на получение автокредита клиенты подают онлайн через интернет-банк, мобильное приложение РНКБ 24/7, официальный сайт банка rncb.ru, а также через сайты автосалонов-партнеров банка.

ВАЖНО

Какие программы кредитов на новые авто действуют в Крыму

1. Господдержка

Стоимость авто: до 1 миллиона рублей

Сумма кредита: от 150 000 до 850 000 рублей

Изготовление авто: 2019 год

Первоначальный взнос: от 5% Ставка по кредиту: от 12%

Срок кредита: до 7 лет

Другие условия

Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: +2% к базовой ставке по кредиту

Если это Ваш первый автомобиль

Если в Вашей семье есть два и более несовершеннолетних детей (в том числе находящихся под опекой или попечительстве, включая приемных)

2. Программа "Автостандарт"

Сумма кредита: от 150 тысяч до 3 миллионов рублей

Ставка по кредиту: от 12%

Первоначальный взнос: от 15%

Срок кредита: от 6 месяцев до 7 лет

Другие условия

Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: +2% к базовой ставке по кредиту

3. Программа "Автолайт"

Сумма кредита: до 2 миллионов рублей

Срок кредита: от 6 месяцев до 5 лет

Первоначальный взнос: от 25%

Ставка по кредиту: от 14,5% годовых

Другие условия

Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: +2% к базовой ставке по кредиту

ИСТОЧНИК KP.RU

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