2019-10-14T15:54:34+03:00
Политика

Заявление преемницы Меркель по Крыму назвали скрытым национализмом

Глава Христианско-демократического союза сказала, что Россия нарушила международное право
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Антикрымские заявления Германии никак не влияют на положение дел на полуостровеАнтикрымские заявления Германии никак не влияют на положение дел на полуостровеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Позиция Германии по отношению к России - это завуалированный немецкий национализм. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, но в ситуации с вхождением полуострова в состав России имеются признаки нарушения международного права.

- На первый взгляд, слова возможной преемницы Меркель весьма банальны, ничего особенного, слышали много раз, и обращать на это внимание незачем. Но на самом деле ситуация более интересная. Дело в том, что Германии в целом и ХДС в частности давно известно, что Ангела Меркель в политике далеко не ангел, и в борьбе за власть всегда действовала жестко, убирая конкурентов или тех, кто мог ими стать, - отмечает политолог. - Вокруг себя она формировала круг лиц, которые были ей подконтрольны. И Крамп-Карренбауэр относится именно к таким.

По мнению Владимира Джараллы, она не имеет большого политического веса и полностью повторяет все за начальницей, так как понимает, что это единственный вариант усидеть в своем кресле.

- Но есть еще один момент: вся эта морализаторская позиция по отношению к России является завуалированным немецким национализмом. Это понятие в современной Германии под абсолютным запретом, немцы гордятся своим образцовым покаянием и построенной демократией. Но есть еще и кризис с мигрантами: Меркель захотелось быть моральным образцом, а простые граждане вынуждены содержать на свои налоги неработающих людей с неясными биографиями. И вот тут стремление элиты "перевести стрелки" на Россию выглядит попыткой подчеркнуть немецкое превосходство в демократии, и отвлечь внимание, - добавил политолог.

Другой крымский политолог Владислав Ганжара отмечает, что антикрымские заявления Германии никак не влияют на положение дел на полуострове.

- Огромное количество высокопоставленных политиков, делают другого рода заявления о том, что Крым - это РФ, - заявил Владислав Ганжара.

По его словам, вызывает настороженность, что визит комиссара совета европы по правам человека Дуньи Миятович был перенесен на неопределенный срок.

- Миятович могло быть оказано давление определенными силами, которые препятствуют такого рода визитам. Ведь любое официальное лицо, побывавшее в Крыму, видит реальную ситуацию и с правами человека, и с инфраструктурным развитием полуострова, и с позицией людей, которые здесь живут. Все, кто посетил полуостров, понимают, что он российский, - добавил Ганжара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это позор для правовой системы Украины": Поклонская об угрозах Киева из-за ее визита в Турцию

Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым заявила, что даст оценку визиту депутатов Наталье Поклонской и Руслана Бальбека (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За неделю симферопольские коммунальщики подлатали 10 улиц
В Крыму водитель «Форда» задавил 43-летнего пешехода
Экс-мэр Мелитополя собрался приехать в Ялту на БТР
Со дна морского: В Севастополе подняли на сушу немецкую артиллерийскую установку
На улучшение системы здравоохранения Крыма выделят 3 миллиарда рублей
В Крыму стартовал отопительный сезон
Связали и ударили ножом в шею: в Крыму осуждены местные жители, убившие собутыльника
На одной из улиц Симферополя ввели одностороннее движение
За уборку: В Севастополе пройдут общегородские субботники
За неделю в Симферополе провели обрезку 40 деревьев
Пьяный мужчина без прав протаранил забор соседей в Ленинском районе
Крым готов обменять задержанные украинские катера на "Норд"
В Крыму «Мерседес» насмерть сбил водителя мотороллера
Владельцы крымских судов заплатили 5 миллионов рублей штрафов за нарушение границы
Шутки ради: За угон «Жигулей» двум крымчанам грозит до 7 лет тюрьмы
Инвесторы захотели опреснять крымскую воду
Харатьян в Крыму исполняет песню гардемаринов под стук ложек
В Крыму назначили исполняющего обязанности министра экономразвития
Электрокар крымского производства прошел испытания в аэропорту «Симферополь»
Днем 14 октября в Крыму отключат аналоговое телевидение
На трассе «Таврида» произошла смертельная авария: Полиция проводит проверку
С начала года в Крыму убрали около 20 свалок