В Фонде социального страхования рассказали, как защитить себя от несчастных случаев на производстве

Статистика показывает, что ежегодно на производстве случаются травмы и порой со смертельным исходом. От несчастных случаев, к сожалению, не застрахован никто. Но можно нейтрализовать причины травматизма и защитить работников на предприятии.

Фонд социального страхования РФ совместно с филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» провели в Севастополе круглый стол, где были озвучены важные ответы на вопросы относительно трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве. А также эксперты подняли такую тему, как контроль условий и охраны труда на предприятиях.

- Фонд оказывает 18 государственных услуг. Наиболее востребованными и социально значимыми являются государственные услуги по администрированию страховых взносов, предоставление санаторно-курортного лечения льготной категории граждан, бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения льготника, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, а также денежная компенсация за самостоятельно приобретенные инвалидами ТСР, - перечислил управляющий Государственным учреждением – Севастопольским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Вячеслав Назаров.

Работа по совершенствованию улучшения качества предоставления государственных услуг ведется постоянно.

- Идет активная работа по расширению перечня услуг, которые можно получить через МФЦ, помимо непосредственного обращения в Фонд лично или в электронном формате через соответствующие сервисы. Получение услуг через МФЦ становиться с каждым днем более актуально, в этом отношении Фонд уделяет особое внимание и активно сотрудничает с нашими партнерами для активизации данных процессов, - добавил Вячеслав Назаров.

Управляющий Государственным учреждением – Севастопольским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Вячеслав Назаров.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Важным направлением Фонда является медицинская, социальная и профессиональная реабилитация при несчастных случаях на производстве и профзаболеваний.

Чаще всего люди, получившие травмы на производстве, оказываются в затруднительной ситуации в частности из-за не знания своих прав и возможностей, на которые они могут рассчитывать. Эту тему также подняли во время круглого стола, ответив на главный вопрос: какие существуют способы восстановления утраченного здоровья и что включает в себя ранняя реабилитация.

- Как только произошел тяжелый несчастный случай реабилитационные менеджеры должны незамедлительно прийти к пострадавшему в больницу, узнать о его состоянии, ситуации на работе, поговорить с врачами и выяснить, какие прогнозы дают медики. Мы должны все это выяснить и, общаясь со специалистами, узнать, что конкретно в данном случае можем сделать для человека, чтобы впоследствии он мог вернуться к труду, - рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков Елизавета Донец.

Основной задачей Фонд ставит перед собой возвращение к труду пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с минимальными потерями для их здоровья, прилагая при этом весь спектр реабилитационных мероприятий. Врачебная комиссия стационара или поликлиники во время нахождения пострадавшего на листке по временной нетрудоспособности непосредственно после тяжелого несчастного случая на производстве принимает решение о направлении пострадавшего на комплексную реабилитацию в центр реабилитации ФСС.

Впервые в Центр реабилитации Фонда «Кристалл» в Анапе Севастопольское РО направило пострадавших в 2018 году, это были двое пострадавших на производстве на лечение и реабилитацию которых было израсходовано 199 тысяч рублей. Указанным пострадавшим также были компенсированы расходы на проезд в Центр реабилитации и обратно. После выписки оба гражданина приступили к своим трудовым обязанностям, при этом один с полным выздоровлением, а другому были установлены 10 % утраты профессиональной трудоспособности.

- Стоит добавить, что одна из пострадавших, которая прошла реабилитацию в Центре «Кристалл», имела в семье маленького ребенка. И после выписки она не только продолжила трудовую деятельность, но и обучение, - отметила Елизавета Донец.

Помимо этого Фонд обеспечивает нуждающихся автомобилями. В 2015 году было выдано девять машин пострадавшим на производстве, а в 2016 – четыре автомобиля, в текущем году закуплено еще два.

Таким образом, организация уже длительное время оказывает помощь пострадавшим на производстве, не ограничиваясь только помощью с лечением.

Позиция Фонда – обеспечить человека на сто процентов всем необходимым.

Эксперты озвучили некоторые цифры, которые показали реальную картину травматизма на производстве.

Так, в 2015 году Фондом было зарегистрировано 52 несчастных случая, в 2016 году на производстве произошло уже 69 случая, связанных с травматизмом работников, а в 2017 – 62 случая, в 2018 – 56.

Были зафиксированы также смертельные случаи. Только в этом году погибло три человека.

- За пять лет пострадало 245 человек, погибло 23 человека. Я считаю, что для Севастополя – это большая цифра, - высказал свое мнение главный специалист отдела страхования профессиональных рисков Юрий Ильченко. - Однако причины травматизма на производстве можно нейтрализовать или избежать с помощью концепции Vision Zero или «Нулевой травматизм». Это мировая компания, цель которой повлиять на статистику смертности и травматизма на производстве, а также исключить формальный подход к охране труда.

Фундаментом концепции Vision Zero являются семь «золотых правил», среди которых можно выделить следующие:

Каждый работодатель должен нести ответственность за охрану труда на предприятии.

Важным инструментом также является оценка рисков, которая позволяет оперативно и своевременно выявлять риски на предприятии, и устранять их – это второе правило концепции.

В отдельной программе должна быть предусмотрена постановка ясных целей в деле охраны труда и принятие конкретных практических шагов.

Необходимо помимо этого создать систему безопасности и гигиену труда, тем самым обеспечив непрерывное производство на предприятии и высокие показатели.

При работе со станками и оборудованием работодатель должен обеспечить своим подчиненным безопасность на рабочих местах.

Чтобы достичь высоких показателей в производстве, эксперты считают необходимым инвестировать в обучение и профессиональную подготовку кадров, а также поощрять сотрудников за соблюдение правил техники безопасности.

Таким образом, Vision Zero или «Нулевой травматизм» можно назвать новым подходом в организации профилактики, объединяющим безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

Нынешние реалии показывают, что к охране труда на многих предприятиях относятся халатно. Руководителям стоит уяснить, что инвестиции в охрану труда в первую очередь мотивируют работников, так как они чувствуют себя защищенными. А это благоприятно отражается и на производительности труда. Повышаются также экономические показатели.

По итогам круглого стола участники решили проводить совещания с руководителями предприятий Севастополя по вопросам охраны труда и предотвращению травматизма на работе.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

«Хочу отметить, что с 2019 в перечень предупредительных мер по профилактике производственного травматизма добавлена новая – санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возрастов. При условии направления средств на это мероприятие, финансирование увеличивается до 30% страховых взносов, - уточнил управляющий отделением Фонда Вячеслав Назаров. – Для работника такая путевка бесплатна, ее приобретает работодатель за счет собственных средств, а затем Фонд социального страхования компенсирует ее стоимость».

Для справки: до 20% страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предприятия и организации могут направить на превентивные меры: проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, медицинских осмотров, приобретение средств индивидуальной защиты и др.

- Основные причины несчастных случаев заключаются в неудовлетворительной организации работ, - озвучил во время круглого стола начальник отдела надзора и контроля за соблюдением Законодательства об охране труда Государственной инспекция труда города Севастополя Сергей Швец. – Положительный результат был на тех предприятиях, где эксперты рассказывали о технике безопасности. Еще одной причиной травматизма на предприятии является допуск работников без обучения. Сотрудники должны пройти теоретическую подготовку и после этого приступать к работе. Это касается в первую очередь маленьких предприятий.

В свою очередь исполнительный директор регионального союза работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Севастополя» Оксана Шинкаренко отметила, что важным моментом на предприятиях является профилактика.

- Мы стараемся к этому вопросу подойти с новаторской точки зрения. Хочу отметить, что и Фонд, и правительство, и мы, как работодатели очень большое внимание уделяем охране труда по позициям, которые позволят создать благоприятные условия труда.

Таким образом, успех Vision Zero будет зависеть от приверженности работодателей и руководителей предприятий, а также мотивированности менеджеров и бдительности самих работников.

Итогом прошедшего мероприятия стало коллективное решение о проведении совещаний с руководителями предприятий города Севастополя по отраслям, чтобы представители Фонда, инспекции по труду, профсоюзов и руководители предприятий региона могли сообща, а значит, эффективнее, решать поставленные задачи по минимизации рисков получения севастопольцами производственных травм.