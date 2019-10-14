Концерты, карнавал и танцы: Как пройдет фестиваль Алушта.Green

На ЮБК 18 и 19 октября пройдет фестиваль современной культуры и экологии Алушта.Green. Несколько дней на набережной Алушты в Профессорском уголке будут проходить концерты, карнавалы и танцы.

Тематика фестиваля - африканская культура, поэтому накануне мероприятия набережную украсят арт-объектами, которые передадут атмосферу тропиков и вечного лета. Это «СлоноЗИЛ» от братьев Антона и Алексея Кочуркиных, «Неоновый носорог» арт-группы Crocodile Power и граффити. Фестиваль приурочен к саммиту «Россия-Африка», который пройдет 23-24 октября в Сочи.

На набережной можно будет посетить мастер-классы от художников: Роман Ермаков поможет сделать костюмы фантастических животным, а Дмитрий Цветков – необычные маски.

18 октября, пятница

В этот день начнет работать хип-хоп лаборатория. Здесь можно пройти мастер-классы по фристайлу, брэйк-дансу, диджеингу и уличным барабанам с известными рэперами Da Boogie Crew (Dj Topor & DJ Gormon), b-girl Klara, MC Re-pac.

Кроме того, желающих научат делать красивые вещи из использованного пластика – художница Дарион Шаббаш проведет воркшоп «Стрит-арт ресайкл customize&DIY».

Те, кто интересуется историей музыки, могут поучаствовать в дискуссии «Преемственность поколений и эволюция смыслов в русской хип-хоп культуре». Спикеры - Da Boogie Crew, Игорь Жуковский, T.Check, Ксюха #наполусогнутых.

19 октября, суббота

В этот день можно будет услышать разнообразие от представителей популярных музыкальных направлений - от хип-хопа до соула. На главной сцене выступят Da Boogie Crew, MC Re-pac, T.Check & Magora.

В этот день впервые выступит парижский уличный театр Remue Megane со спектаклем «Парад влюбленных». После представления художники, актеры, музыканты и гости фестиваля примут участие в карнавальном шествии на набережной. Организаторы обещают, что участники понесут огромные арт-объекты.

Помимо этого, на площадке фестиваля будет работать бесплатная мастерская по ремонту старых вещей, точка распространения многоразовых вещей и место, где можно познакомиться с информацией о переработке мусора в Крыму.

В течение дня 19 октября можно будет пройти психологический тренинг и воркшоп по созданию малых архитектурных форм.

- Я хотел бы, чтобы фестиваль Алушта.Green стал визитной карточкой города. Есть желание и амбиции, чтобы в будущем он стал международным, привлекая внимание не только жителей конкретного региона, но и иностранных гостей, экспертов в области современной культуры и экологии для обмена опытом и знаниями, - отмечает инициатор фестиваля, учредитель Благотворительного Резервного Фонда, Александр Лебедев.