2019-10-15T12:53:47+03:00
Общество

Рыцарское подворье в королевстве «Гартенталь»: Битва на мечах, стрельба из лука и полет на воздушном шаре

На минувших выходных усадьба под Симферополем организовала незабываемое шоу для любителей средневековья
Степан ОСТИНОВ
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Рыцарский бой в самом разгаре.Рыцарский бой в самом разгаре.
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В минувшие выходные на территории усадьбы «Гартенталь» впервые открылось уникальное рыцарское подворье, и все желающие смогли окунуться в таинственную атмосферу средневековья.

- Ажиотаж от мероприятия был огромный. За два дня подворье посетили более 1500 гостей разных возрастов. К нам приехали со всех уголков Крымского полуострова: из Симферополя, Ялты, Севастополя, Нижнегорского района Евпатории и других регионов. И дети, и взрослые получили незабываемые эмоции и были в восторге от увиденного, – рассказали КП-Крым организаторы мероприятия.

И действительно, скучать в королевстве «Гартенталь» было некогда. Все желающие могли пострелять из 9 видов средневекового оружия, покататься на лошадях и ослике, побывать на мастер-классе по различным ремеслам, отведать средневековую кухню, посетить ферму усадьбы «Гартенталь» с экологически чистыми фруктами и овощами.

Бой на мечах в рамках конно-трюкового шоу "Первый рыцарь"

Бой на мечах в рамках конно-трюкового шоу "Первый рыцарь"

Кроме того, порядка 170 человек поднялись в небо на огромном воздушном шаре. Гости все выходные наслаждались музыкой коллективов из Севастополя, а центральным событием всей развлекательной программы стало конно-трюковое шоу «Первый рыцарь». Зрители увидели невероятные приемы и трюки всадников на лошадях, реалистичные бои на мечах и многое другое.

- Мы приехали на подворье из Ялты с сыном, ему 12 лет – и он очень любит все, что связано с рыцарями, - говорит Евгений. – Все было организовано на высоком уровне, особенно понравилась стрельба из лука и, конечно же, зрелищное конное шоу.

По многочисленным просьбам гостей рыцарское подворье вновь откроется с прежней программой на следующих выходных – 19 и 20 октября.

Афиша грядущего рыцарского подворья

Афиша грядущего рыцарского подворья

Адрес: Симферопольский район, с. Донское, ул. Ново-Луговая 11-а, эко-усадьба «Гартенталь».

Дата открытия рыцарского подворья: 19 и 20 октября.

Контакты: +7 (978) 731-62-39

Сайт: http://gartental.ru/

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