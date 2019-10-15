В Джанкое прошел ежегодный «Молочный Кросс»

Местный молочный завод вот уже более 50 лет выпускает исключительно вкусные и здоровые молочные продукты. 12 октября предприятие провело широкомасштабное спортивное мероприятие «Молочный кросс». Его цель - подать здоровый спортивный пример жителям Крыма.

С каждым годом география и количество участников растет, а мероприятие проходит все масштабнее. Например, в этом году количество спортсменов перешагнуло отметку 365 человек. Возраст самого маленького участника забега - 3 года, а самого взрослого - 74 года.

Джанкойский молокозавод на протяжении нескольких лет активно пропагандирует здоровый образ жизни в Крыму. Компания как своим личным спортивным примером, так и посильной спонсорской помощью для закупки инвентаря для города и района способствует дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта

Тройка победителей "Молочного кросса"

Программа спортивных мероприятий, организатором которых выступает ООО «НОВАТОР», с каждым годом становится все профессиональнее, насыщеннее и интересней, привлекая все больше участников, гостей и средств массовой информации. Жители, гости города, а также их семьи с удовольствием принимают участие в акции в качестве зрителей, приходят поддержать родных и знакомых. Многие участники уже не впервые бегут «Молочный кросс», поэтому ждут это мероприятие и заранее готовятся и тренируются, чтобы улучшить или закрепить свои результаты.

Дети не остались без призов

Для самых маленьких гостей спортивного праздника была организована интересная анимационная программа, а наиболее активные участники и лучшие спортсмены получили ценные призы и вкусные подарки от организатора.