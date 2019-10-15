Какие пластические операции популярны среди крымчан

«Я - толстая», «у меня большой нос», «у меня маленькая грудь…», - основные жалобы пациентов пластического хирурга. Он - волшебник, избавляющий от комплексов, когда косметолог и психотерапевт уже не справляются.

«Комсомолка» пообщалась со скульпторами индустрии красоты и узнала, как по мнению крымчан, выглядит совершенство.

Мужчины - любители липосакции

Лишние килограммы на груди и животе заботят сильную половину ничуть не меньше, чем женщин.

- Липосакция - первая по популярности операция среди крымских мужчин. Предательски свисающий живот, массивная грудь - это то, с чем они никак не могут смириться. Если не получается убрать проблемные зоны в спортзале - идут к нам. Возрастной контингент - примерно 40-50 лет, - рассказывает завотделением пластической хирургии одной из клиник Симферополя Владимир Ильин.

Врач отмечает, что часто убирать приходится всего пять килограммов, а потом пациент сам старается держать себя в форме: ходит в спортзал, ест правильную пищу.

Видимо, не хочется потерять деньги, которые отдали за откачивание жировых отложений.

Пластический хирург может помочь исправить размер «мужского достоинства» и даже помочь в решении проблем с импотенцией. Вот только стоят такие манипуляции около 10 тысяч долларов.

- Если ко мне приходят и говорят «давайте увеличим», я им говорю, давайте сначала поговорим, ведь успех заключается не в величине. Обычно разговоры срабатывают, и мы ничего не увеличиваем, - признается заведующий отделением урологии Юрий Осипов.

«Вы спасли мою семью»

В погоне за желанием продлить молодость женщины делают упор на лицо и внешний вид груди. Потому особой популярностью пользуются операции по подтяжке лица, маммопластике и изменению формы век - блефаропластике.

- Хотя одной пациентке, помнится, мы удалили 10 килограммов с живота. Женщина пришла на перевязку и плачет. Мы не поняли сначала, в чем дело. А она, улыбаясь сквозь слезы, говорит: «Вы спасли мою семью». Пациентка так комплексовала, что перестала вести интимную жизнь с мужем, хотя он ее очень любит, - рассказывает Ильин.

Есть женщины, которые пробуют на себе все новинки пластической хирургии и тратят тысячи долларов в год.

- Обычно они начинают с лица - делают блефаропластику, подтяжку, иногда ринопластику (исправляют нос. - Ред.), потом опускаются ниже - исправляют грудь, делают липосакцию, - поясняет врач.

«Дорогая, давай сделаем седьмой размер?»

Часто супруги становятся спонсорами операций по увеличению груди женщин.

- Обычно пациенток приводят мужья и делают им такие подарки в виде маммопластики. Особенно это актуально у женщин после родов. Во время приема мы даем возможность высказаться и мужьям, так они обычно уговаривают жен: «раз пришли, давай поставим самый большой» и показывают на шестой-седьмой размер. Благо, девушки более разумны - выбирают в основном второй-четвертый, - отмечает Ильин.

Меньше грудь - больше счастья

На удивление, самые счастливые пациентки - те, кто уменьшил себе грудь.

- Девушки охотно приходят уменьшить объемы. Основной аргумент - тяжело носить, невозможно заниматься спортом, подбирать одежду. Они комплексуют из-за этого. Тогда делаем им редукционную маммопластику. Женщины довольны результатами, даже несмотря на шрамы, - делится врач.

Психотерапевт отсеивает 50% пациентов

Бывает, что люди записываются на прием к пластическому хирургу, приходят, а врач не видит в них никаких изъянов.

- Сидит передо мной женщина. Жалуется, что у нее слишком оттопыренные уши, большой нос. А у нее все в порядке. В таких случаях прошу справку от психотерапевта. Так отсеиваем примерно половину потенциальных клиентов. Зато они получают действительно нужное лечение, но уже в другом месте, - признается хирург.

НУ И НУ!

Что еще исправляют:

мужчины

- Создают кубики пресса с помощью закачки жира.

- Увеличивают икры ног с помощью силикона.

- Увеличивают подбородок для придания лицу более мужественного вида.

- Изменяют форму носа (ринопластика) и ушей (отопластика).

женщины

- Создают ямочки на щеках.

- Делают грудь на сутки - врачи вкалывают физиологический раствор, который увеличивает ее на два размера.

- Понижают или повышают тембр голоса.

- Восстанавливают девственность.

ВАЖНО!

Как не стать жертвой пластики

- Быстро и дешево - не бывает.

- Прежде, чем согласиться на ту или иную процедуру, изучите рынок и посетите нескольких специалистов.

- Если вы уже решились на операцию у определенного специалиста, изучите его репутацию и стаж работы, еще лучше - соберите отзывы о нем от бывших пациентов.

- Проанализируйте все и принимайте решение, когда у вас появилось доверие к клинике и хирургу, который непосредственно будет делать вам операцию.