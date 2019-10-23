В Крыму прокомментировали имитацию бомбардировок ВВС США у границ полуострова

Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США недавно летали над Черным морем, приближались к Крыму и даже имитировали бомбардировку. В Крыму к таким полетам уже привыкли, но их значимость не преуменьшают.

- Обыватели, далекие от политических процессов, дают ложную оценку происходящему: мол, это средства массовой информации нагнетают, у вас все хорошо. Но ситуация вокруг нас очень непростая, - отмечает КП-Крым политолог Владислав Ганжара. - Украина как была агрессивным государством, так агрессивным государством и остаётся, как отрабатывали представители военных ведомств США и НАТО попытки ударов по Крыму, так и продолжают свои репетиции. Раз в неделю один-два разведывательных аппарата летает над акваторией Черного моря, над Крымом. Крым – это объект особого внимания. Недавно американцы опубликовали свою стратегию сдерживания России в Черном море, и Крым здесь – ключевой регион.

По мнению Владислава Ганжары, НАТО серьезно раздражает усиление военной мощи России в Крыму, поэтому Альянс будет использовать все возможные меры давления на РФ, в том числе - через Украину, которая является потенциальным плацдармом для размещения войск и в принципе политическим "антироссийским" проектом.

КСТАТИ

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отмечала, что НАТО, говоря о "сдерживании России в Черном море", специально нагнетает внешнеполитическую обстановку в регионе.

- Черноморский регион имеет стратегическое значение, так как через него пролегают основные пути, соединяющие Запад и Восток, Север и Юг. Тот, кто господствует здесь, может без труда спроецировать свою мощь на весь европейский континент, - считает Ольга Ковитиди.

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