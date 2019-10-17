Как пилоты российских истребителей учились в Крыму садиться на авианосец

Летчики-истребители авиации Северного флота в который раз прибыли в теплый Крым из Мурманской области. Их цель – провести учебные полеты на тренажере «Нитка», расположенном в Новофедоровке.

Этот необычный комплекс полностью копирует палубу авианесущего «Адмирал Кузнецов», что позволяет минимизировать опасность при отработке навыка посадки самолета на борт корабля.

Комплекс был построен еще в начале 1980-х годов, когда шли споры о дальнейшем пути развития палубной авиации России.

- Всего есть три способа взлета самолета с корабля. Вертикальный взлет - у нас эту нишу занимал ЯК- 38, затем, французский путь, это взлет с трамплина, и американский – запуск самолета специальной катапультой, – рассказывает ветеран аэродрома Владислав Журава.

- Когда тут все строилось, я был еще молодым лейтенантом и застал жаркие споры начальства на тему, какой будет наша палубная авиация в будущем. Тренажер строили с расчетом как на запуск с катапульты, так и на взлет с трамплином, но в итоге было решено отказаться от катапульты, так как это требовало существенного изменения конструкции существовавших тогда самолетов.

Но самолетам нужно не только взлететь, но и успешно приземлиться на палубу авианосца. И это – работа для настоящих профессионалов. Боевой самолет на скорости 300 километров в час должен зацепится тормозным гаком за стальные тросы, расположенные на посадочной палубе. Их толщина – 36 миллиметров, и они моментально гасят скорость самолета.

Три мощных стальных троса останавливают самолет при приземлении на палубуФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Сейчас занятия проводятся на многоцелевых истребителях МиГ-29К (Корабельный) и Миг-29 КУБ (корабельный, учебно-боевой). Разница между этими машинами в количестве членов экипажа – в учебно-боевой версии истребителя их двое. Причем любую двухместную модификацию можно достаточно оперативно превратить в одноместную – в таком случае, на месте кресла второго пилота устанавливается дополнительный топливный бак.

Корабельная версия истребителя МиГ 29 существует в двух версиях: одноместная и двухместнаяФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

- Большинство из нас ранее служили «сухопутными» летчиками и летали на обычных МиГ-29. Корабельная модификация на 2 тонны тяжелее, что ощутимо меняет летные характеристики машины. Конечно, требуется усердно учиться, чтобы отработать посадку на палубу, - рассказал корреспонденту КП-Крым один из пилотов соединения.

ЕСТЬ КАСАНИЕ!

Посадка на палубу, пускай даже и расположенную не на корабле, а на суше, требует не только мастерства пилота, но и определенных метеоусловий. Необходим хотя бы небольшой встречный ветер. Он должен скомпенсировать скорость самолета, в противном случае стальные тросы могут не выдержать. Если ветра нет, пилоты отрабатывают касание, то есть приземление на палубу без «зацепа» с дальнейшим уходом на второй круг.

Со стороны это выглядит впечатляюще. Огромная боевая машина буквально на несколько секунд касается земли, после чего снова взмывает ввысь.

Каждое касание оставляет след на «палубе». Рядом с ним мелом пишут дату его появления – это необходимо, чтобы после полетов пилоты могли проанализировать свою работу.

Даты у каждого следа касания необходимы для дальнейшего анализа полетаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

- Перед первым «зацепом» пилоту необходимо выполнить около 15 тренировочных полетов. Нужно понимать, что посадка на корабль все равно отличается от посадки на тренажер, поэтому все действия должны быть отточены до автоматизма, - пояснил офицер наземных служб аэродрома.

НЕ ТОЛЬКО В ВОЗДУХЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/738457" frameborder="0"></iframe> Истребитель МиГ -29КУБ отрабатывает посадку на палубу авианесущего крейсера.МиГ -29КУБ отрабатывает посадку на палубу авианесущего крейсера. Замедленная съемка.Иван КОСТОГРЫЗОВ

Полеты – основная часть учений, но не единственная. Отрабатывают действия не только пилоты, но и механики, проводящие предполетную и послеполетную подготовку самолетов.

Специалисты следят за исправностью бортовых систем и вместе с пилотами анализируют особенности поведения боевых машин в воздухе. В дальнейшем собираемая информация поможет при разработке новых систем для современных самолетов.

Важный элемент подготовки - отработка совместной работы пилотов и наземных службФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

- Любовь к самолетам – это у меня семейное. Родители всю жизнь работают в конструкторском бюро Сухого, а я вот на МиГах тружусь. Это большая ответственность – ведь пилот не сможет устранить неполадки в небе. Все должно работать идеально, – рассказывает один из техников.

На новофедоровском аэродроме летчики и техники будут тренироваться как минимум до конца месяца. Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» пробудет на ремонте и модернизации до 2021 года и к моменту его возвращения в строй новоиспеченные пилоты палубной авиации должны быть полностью готовы к работе на борту.