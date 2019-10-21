"С детства мечтал помогать людям": В Крыму выбрали лучшего "Народного участкового"

В Крыму выбрали «Народного участкового» который одержал победу в промежуточном втором этапе Всероссийского конкурса МВД России.

По итогам онлайн-голосования победителем стал старший лейтенант, 25-летний участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Первомайскому району Эрнес Алиев.

- Я мечтал быть полицейским со школьных лет. До 11 класса участвовал в конкурсах, связанных с полицией, армией. А потом получил профильное образование. И уже три года работаю участковым, - рассказывает Алиев.

Старший лейтенант несет ответственность за поселок Первомайское. Там живет 5 700 человек, и практически каждый знает его в лицо.

Эрнес часто улаживает семейные конфликты, раскрывает кражи, мирит соседей.

- Иногда ко мне обращаются за правовыми консультациями. Рассказываю людям, как поступить, чтобы не нарушить закон. Или советую, в какой компетентный орган обратиться, - говорит участковый.

Эрнес Алиев не только раскрывает преступления, но и консультирует жителей села Первомайское

С начала года старший лейтенант раскрыл 14 преступлений, среди которых было и нанесение побоев, и кражи, а также незаконное хранение наркотиков. Однажды Алиев вычислил местных жителей, которые вырубали лес около поселка.

Начальник ОМВД России по Первомайскому району, подполковник полиции Игорь Хомин отмечает, что старший лейтенант Алиев заслужил звание «народного участкового».

- Нам очень приятно, что сотрудник именно нашего отдела стал победителем. О его работе от жителей всегда поступают только положительные отзывы, - подчеркнул руководитель.

ВАЖНО

Проголосовать за Эрнеса Алиева можно с 1 по 10 ноября на портале информационного партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда». Победитель получит от министра МВД России досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриот».