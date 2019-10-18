2019-10-18T16:10:12+03:00
Общество

Бесплатное кафе откроют для нищих пенсионеров Севастополя

Главная сложность – высокая цены аренды подвалов в приморском городе
Юлия МИХАЙЛЕНКО
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Малоимущие пенсионеры Севастополя смогут получать обедыМалоимущие пенсионеры Севастополя смогут получать обедыФото: Юлия МИХАЙЛЕНКО
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Волонтеры движения «Сердце Севастополя» вместе с создателями сети бесплатных кафе для пенсионеров «Добродомик» в Санкт-Петербурге, а также с единомышленниками из Москвы, откроют аналогичное заведение в городе-герое. Это будет первое подобное заведение на полуострове.

ДОМАШНИХ ОГРАДЯТ ОТ БЕЗДОМНЫХ

Сегодня бесплатные обеды малоимущие пенсионеры Севастополя получают наряду с бездомными - в уличных пунктах раздачи еды. Но все изменится, как только волонтеры найдут помещение под «Добродомик».

Севастопольский «Добродомик» сможет накормить около 150 человек в день Фото: Юлия МИХАЙЛЕНКО

Севастопольский «Добродомик» сможет накормить около 150 человек в деньФото: Юлия МИХАЙЛЕНКО

Кафе будет работать с понедельника по пятницу с 12.00 до 16.00. В порцию обеда войдет первое, второе, горячий чай и возможно десерт.

– Это будет такое же кафе как в Питере, – рассказывает КП-Крым организатор движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева. – Здесь не будет никакой коммерции. В Питере работу кафе поддерживают местные предприниматели. И в Севастополе кафе будет существовать за счет неравнодушных.

В порцию обеда войдет первое, второе, горячий чай и возможно десерт. Фото: Юлия МИХАЙЛЕНКО

В порцию обеда войдет первое, второе, горячий чай и возможно десерт.Фото: Юлия МИХАЙЛЕНКО

Малоимущие пенсионеры особенно нуждаются в бесплатных обедах зимой, когда платежки за коммуналку увеличиваются в разы. За едой приходят и те, кто набрал кредитов или тратит последнее на больных родственников.

За день севастопольский «Добродомик» сможет накормить около 150 человек. Но бездомных волонтеры не ждут: им пищу будут и дальше раздавать в уличных пунктах. Так «домашних» пенсионеров и малообеспеченных оградят от общения с бродягами.

– Сейчас бабушки стоят в очереди с бездомными, а в условиях, что бездомные могут быть больны туберкулезом, контакты с ними необходимо ограничивать, – поясняет волонтер.

СЕВАСТОПОЛЬ ЛОМИТ ЦЕНЫ

Сейчас волонтеры подыскивают помещение под кафе. Все должно соответствовать нормам. Вопрос по арендной плате, коммунальным услугам и зарплате поварам будет закрыт за счет создателей питерского «Добродомика». Но цены на аренду помещений в приморском городе кусаются и поэтому подвал под кафе до сих пор не найден.

– Необходимо помещение от 70 квадратных метров с высотой потолков 270 см, – рассказывает Макеева. – Арендная плата не должна превышать 50 тысяч рублей, а все что мы пока находили стоит дороже. Власти нам тоже пока помочь не могут. Но как только найдем помещение и сделаем ремонт – сразу приступим к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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