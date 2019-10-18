2019-10-18T18:28:59+03:00
Общество

В симферопольском «Коннект Центре» пройдет крупнейшая выставка 2019 года

Она объединит сразу пять деловых и развлекательных мероприятий
Степан ОСТИНОВ
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Выставка пройдет 24-26 октябряВыставка пройдет 24-26 октября
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В симферопольском выставочном комплексе «Коннект Центр» 24-26 октября пройдет крупнейшая выставка 2019 года, которая будет включат сразу несколько масштабных мероприятий.

Она объединит сразу пять деловых и развлекательных акций: Пятая строительная выставка КрымКонстракт-2019, Вторая выставка мебели и дизайна в Крыму «Мебель. Интерьер. Декор», Международный форум дизайнеров и архитекторов, Пятый крымский фестиваль кофе и Выставка кофе и еды Bazar & Coffee.

Участниками выставки станут 300 компаний, а организаторы ожидают 5000 посетителей.

Участниками выставки станут 300 компаний, а организаторы ожидают 5000 посетителей.

Участниками выставки станут 300 компаний, а организаторы ожидают 5000 посетителей.

- Мы следуем хорошей традиции и объединяем деловые мероприятия с развлекательными, выставочные с образовательными. На осенней выставке в Коннект Центре всегда много посетителей - профессионалов строительной и мебельной отраслей, архитекторов и дизайнеров, инвесторов и представителей органов власти, - рассказал генеральный директор «Коннект Центра» Владислав Протасенко.

На выставке КрымКонстракт 2019 представлены крымские девелоперы, поставщики строительных и отделочных материалов, спецтехники, архитектурные бюро, специализированные подрядные компании.

Мебельные фабрики и дистрибьюторы, дизайн-студии и поставщики декора презентуют продукцию на выставке «Мебель. Интерьер. Декор». Кроме выставки дизайнерам и архитекторам обязательно надо посетить еще и международный форум. Здесь 16 именитых спикеров из Европы и России поделятся опытом в ландшафтном, экстерьерном и интерьерном дизайнах, подходах к проектированию освещения, продвижении личного бренда дизайнера.

Посещение выставки бесплатное. Регистрация онлайн по ссылке.

Адрес:

Экспокомплекс «Коннект Центр»

Симферополь, Объездная дорога, 20

https://connectexpo.ru

*На правах рекламы

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