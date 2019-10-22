2019-10-22T08:44:08+03:00
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Ночь искусств в Крыму и Севастополе 3 ноября: Куда пойти, что посмотреть, полная афиша

В Крыму и Севастополе 3 ноября традиционно пройдет Ночь искусств. Комсомолка составила полную афишу акции и узнала, куда пойти и что посмотреть
Анастасия ЖУКОВА
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Все музеи проведут свои выставкиВсе музеи проведут свои выставкиФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму и Севастополе в ночь с 3 на 4 ноября традиционно пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Куда пойти, что посмотреть - узнавала Комсомолка.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Когда: 18.00 - 22.00

Для посетителей будут открыты две постоянные экспозиции (античная и византийская история), а также три временные - «Полевой дневник. Археологические исследования 2014 – 2018 годов в Херсонесе и его округе», «Театр в Херсонесе» (возле античного театра), а также «Цвет внутри» (малый зал Византийской экспозиции).

В саду миниатюр зрителей окунут в историю средневековья. Гости увидят разнообразные средневековые игры, послушают музыку того времени на традиционных инструментах, а также увидят процесс чеканки монет. Воины эпох раннего и позднего средневековья продемонстрируют свои доспехи, а писарь - процесс письма перьями на свитках.

С площадки сада открывается удивительный вид на ночной Херсонес.

В честь открытия театральной выставки в 18.30 в Античном театре выступят коллективы Севастополя, а с 20.30 до 21.30 будет звучат дуэт скрипки и рояля.

Дом-музей Александра Грина

Время: 18.00 - 23.00

Для школьников пройдет викторина на знание истории родного города. Для взрослых пройдет презентация выставки, посвященной жизни и творчеству известного кинематографиста, художника и артиста Петра Галаджева.

Гостей накормят блюдами народов Крыма, а также познакомят с работами старокрымских вышивальщиц, работающих в различных техниках.

Крымский этнографический музей

Время: 18.00 - 23.00

Гости смогут поиграть в квест «Тайны приюта графини Адлерберг», посвященный истории здания, где сейчас находится музей, а также послушать авторские песни крымских бардов и познакомиться с работами мастеров бисероплетения «Крым и мы».

Все экспозиции музея в рамках акции можно осмотреть совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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