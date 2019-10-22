Загадочная рукопись: дневник Петра I хранится в библиотеке Симферополя

Библиотеки Крыма хранят в себе множество тайн и загадок. Так, например, в библиотеке "Таврика" хранится уникальный экспонат – список, то есть рукописная копия дневника Петра I.

Этот дневник целиком посвящен путешествую юного Петра в Европу в конце XVII века. Как известно, именно это путешествие очень повлияло на будущего императора, и предопределило дальнейший путь развития России на много лет вперед.

Каждая рукопись возрастом более 200 лет - уникальнаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Особенностью крымского экземпляра дневника является его малоизученность. Оригинальный дневник первого русского императора не дошел до нас в оригинале, но сохранился в виде некоторого количества копий. Хранящийся в библиотеке Тавриды экземпляр был создан спустя некоторое время после смерти Петра, но когда именно - не знают даже специалисты.

ПРИШЕДШАЯ ИЗ НИОТКУДА

В научной библиотеке «Таврика» данная рукопись хранится давно, но когда она там появилась – еще одна загадка.

- Довольно трудно назвать точную дату создания рукописи. К сожалению, нам неизвестно ни имени переписчика, составившего ее, ни имен предыдущих владельцев. Даже то, как она попала к нам в библиотеку – до сих пор загадка, - рассказывает КП- Крым Марина Гаврилюк, сотрудник библиотеки.

Вероятнее всего данный артефакт попал в фонды библиотеки после революции, когда многие экземпляры из частных коллекций были переданы в государственные музеи.

- В какой-то момент рукопись сильно пострадала от влаги, и явно реставрировалась в конце ХIХ – начале ХХ века. Была заменена обложка, а сами листы – обрезаны под ее формат. Но, в отличии от многих других книг и рукописей, на ней нет никаких штампов частных или государственных библиотек и архивов – поясняют библиотекари.

Время не пощадило некоторые страницы рукописиФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Единственное, что может помочь с датировкой дневника – так называемые филиграни, водяные знаки на бумаге. В старину каждый производитель качественной бумаги оставлял на ней своего рода «клеймо», видимое на просвет.

Один из фирменных водяных знаков на бумагеФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Причем даже у одного и того же производителя в разное время были разные виды филиграней. В наши дни это важный фактор при определении возраста книг и рукописей. Но данный экспонат пока ждет своего исследователя.

ПОСОЛ ГИШПАНСКИЙ И СЛОН С МУШКЕТОМ

Но, если подобные копии дневников существуют и в других собраниях библиотек России, то в чем необычность симферопольского экземпляра? Разумеется, рукопись XVIII века ценна сама по себе. Но, нужно понимать, что это штучный продукт.

Местами в тексте встречаются ошибки и исправления, что указывает на возможную неопытность переписчикаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

- Все известные списки дневника Петра имеют некоторые различия между собой, многие дошли до нас фрагментарно. Поэтому сравнение и изучение сохранившихся экземпляров – довольно интересное и перспективное направление, - уверены сотрудники библиотеки.

Сам текст дневника – отличный источник живого русского языка образца XVII -XVIII веков. Неискушенному человеку будет затруднительно с первого раза прочесть написанное, даже если использовать современный вид кириллического письма:

- на ярмонку тут же виделъ слона великаго которой играл знамемъ и трубил по туретcкiи и по цесарски и стрелял из мушкета и многия весщи делал i имеетъ симпатию с сабакою которая непростанно с ним пребываетъ зело дивно на ярмонке виделъ металниковъ которые чрезъ трехъ члвкъ перескоча налету перевернутся головою внизъ и станут на ногах, - так описывал будущий император России свои впечатления от посещения ярмарки в Амстердаме.

Кроме того, в дневнике без всякого стеснения описывается и посещение публичного дома и присутствие при казни преступников. Описываются и жутковатые для современного читателя моменты - «пятдесятъ телесъ младенческих в спиртусахъ» и то, как «украшена аптека вся головами туретскими».

Поэтому прочесть данную рукопись было бы любопытно всякому, кого интересует личность Петра I, чтобы понять, какое именно влияние на будущего императора произвело путешествие в Европу.

Увы, пока что никто из исследователей не занимался расшифровкой текста в более привычный глазу современного читателя вид. Но, с учетом роста интереса в обществе к истории можно быть уверенным, что найдется исследователь, который займется детальным изучением артефакта.