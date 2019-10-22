ЖК «Евпатория»: Плюсы и минусы жилья комфорт-класса в западном курорте Крыма

Типовые крымские новострои

Уже 4 года в Крыму продолжается строительный бум, обусловленный высоким спросом на жилье в Крыму. Большинство компаний-застройщиков предлагает будущим собственникам типовые жилые комплексы в 9 и 10 этажей со слабо развитым благоустройством придомовой территории. Такой вариант очень выгоден инвесторам, ведь компания продает большое количество жилья с наименьшими затратами – и за счет этого получает максимальную прибыль.

Впрочем, такие многоэтажные ЖК без продуманного общественного пространства нарушают сразу несколько существенных правил комфортного проживания, считают специалисты.

- В многоэтажных домах проживают несколько сотен, а то и тысяч семей. Жильцы не знают друг друга, мало общаются. Как следствие – не формируются социальные связи между собственниками, жильцы не реагируют на маркер «свой-чужой» во дворе, а это важно для безопасности, - рассказывает архитектор, доцент кафедры градостроительства Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Владимир Бородин. – Кроме того, часто в новостройках почти вся придомовая территория отдана под парковку, из-за этого у жильцов нет общественного пространства, «связи с землей», с их двором, а дети играют среди машин, что очень опасно. И это не говорят о том, что такие высоченные «колодцы» не вписываются в архитектурный стиль крымских городов.

Жилой комплекс по европейским стандартам

Нет ничего удивительного, что именно мало- и среднеэтажная жилая застройка с эффективным общественным пространством уже давно считается самой престижной в Европе. Европейскую практику в последние годы активно внедряют и России – в том числе и в Крыму.

Один из вариантов планировки квартиры

Один из таких современных жилых комплексов западного образца строится в Евпатории. ЖК «Евпатория» - это первый жилой комплекс комфорт-класса в городе, он соответствует всем строгим параметрам этой категории:

-высота потолков квартир не менее 2,7 метра;

-расположение (море, озеро, парк, центр города, либо другой объект, положительно влияющий на расположение);

-уникальный архитектурный облик;

-количество парковочных мест не менее 0,7 на одну квартиру;

-круглосуточная охрана;

-средняя площадь квартир не менее 45 квадратных метров;

-площадь кухни не менее 12 квадратных метров;

-благоустроенная территория;

-отделка мест общего пользования качественными материалами

-монолитный каркас или кирпичная кладка;

-энергоэффективность не ниже класса В;

-отсутствие квартир студий.

Стоит отдельно отметить, что соглашение о строительстве объекта лично подписал глава Крыма Сергей Аксенов на международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Застройщикам жилого комплекса выступает компания из Санкт-Петербурга с 20-летним опытом в строительной сфере и безупречной репутацией.

ЖК «Евпатория» предлагает жильцам квартиры площадью от 33 до 107 кв. метров в 4, 5 и 6-этажных домах, выполненных в классическом итальянском стиле.

Сдача первой очереди жилого комплекса на 102 квартиры запланирована на 2021 год. Всего же комплекс рассчитан на 854 квартиры. Продажа квартир в ЖК «Евпатория» уже стартовала!

Детская площадка на придомовой территории ЖК

Плюсы ЖК «Евпатория»

1) Жилой комплекс один из первых в Крыму возводится в соответствии с новыми изменениями в ФЗ-214, который защищает средства дольщиков. Таким образом инвестор ЖК «Евпатория» использует кредит в банке для строительства, а средства дольщиков находятся на специальных эскроу-счетах банка до сдачи дома в эксплуатацию. Если застройщик не выполнит свои обязательства, дом достроит банк за свои средства.

2) ЖК «Евпатория» - это малоэтажная застройка с закрытым двором. Жилые дома в 4-6 этажей создают «домашний» уют придомовой территории, способствуют социальным связям, как следствие – жильцы более бдительны к «чужакам».

3) ЖК уделяет большое внимание архитектуре и благоустройству. Дома выполнены в итальянском стиле и создают образ исторической застройки Евпатории. Двор будет закрыт для проезда и парковки – это создаст дополнительное пространство для отдыха и общения взрослых, игровых площадок для детей и озеленения. На центральной площади ЖК разместятся фонтан и башня с часами, что придаст кварталу образ старинного европейского города.

4) На территории ЖК будет располагаться детский сад, а школа – в шаговой доступности. Комплекс включает более 100 коммерческих объектов – по сути это полноценный микрорайон с развитой инфраструктурой. Кроме того, от ЖК до моря – всего 15 минут пешком , а до стратегического симферопольского аэропорта жильцы доберутся на машине за полчаса.

5) Собственникам ЖК «Евпатория» предоставлен огромный выбор разнопланового жилья: квартиры с террасами на последних этажах или квартиры с отдельным входом и своим садом на первом. Кроме того, предусмотрены варианты квартир с отделкой и без, а также с полной меблировкой.

Минусы ЖК «Евпатория»

1) Жилой комплекс не газифицирован, поэтому готовить пищу придется только на электрических плитах, а это дополнительные коммунальные расходы на электроэнергию.

2) Инвестор не предусматривает рассрочки платежей за жилье в ЖК «Евпатория». Тем не менее, ипотечные кредиты предоставляет банк-партнер «Евпатории» – РНКБ.

3) Привычные парковки во дворе ЖК отсутствуют, это может вызвать дискомфорт для жильцов, которые привыкли видеть авто под окнами. Парковка в ЖК «Евпатория» будет вынесена за придомовую территорию, но в пределах жилого комплекса.

4) В Евпатории слабо развита городска инфраструктура, невысокий уровень сервиса, а местный рынок труда достаточно ограничен. Найти достойную работу в городе, особенно в межсезонье, весьма затруднительно.

КОНТАКТЫ

Офис продаж на объекте:

Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ/Интернациональная

Телефон: 8 800 333-60-73

Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00

Главный офис продаж:

Санкт-Петербург, Набережная реки Смоленки 33, БЦ «На Смоленке»

Телефон: 8 800 333-60-73

Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00

Сайт ЖК «Евпатория»: http://жк-евпатория.рф/