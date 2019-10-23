«Мечтаю снова увидеть дочь»: В лесу под Алуштой живет бабушка из Свердловска

50-летняя Татьяна Рыкова перебралась с мужем в Алушту около 10 лет назад из Свердловска. Тогда вполне еще молодая семья могла обеспечивать себя. Они нашли работу в местном пансионате, там им предоставили жилье - домик у самой кромки леса. Но в 2016 году муж умер, пансионат работать перестал, а женщина осталась одна. Сегодня над ее кроватью импровизированная крыша из зонтика, из соседей – только лесные жители.

МОРЕ И ЛЕС НЕ СПАСАЮТ ОТ ДОЖДЕЙ И ГОЛОДА

Дважды, собирая дрова в лесу, Татьяна падала и ломала ногу. Когда в мае этого года несчастный случай произошел снова, от верной смерти ее спас Павел – охранник расположенного в полукилометре предприятия.

– Она поломала бедро, пролежала 3 месяца, – рассказывает КП-Крым волонтер Елена Королева. – Если бы тогда Павел не нашел ее в лесу, то неизвестно, чем бы это закончилось. Она весила 35 килограммов и уже не могла позвать на помощь.

Так как женщина еще несколько лет назад потеряла свой паспорт, а средств на получение медицинской помощи в частной клинике у нее не было, бедро срослось кое-как. Теперь Татьяна хромает и передвигается с палочками.

Сегодня волонтеры помогают ей восстановить паспорт, но пока тщетно.

– Я была в ФМС, но там ничего на нее нет. Паспорт Татьяна получила еще в СССР, – объясняет Елена. – Нам идут на встречу и направили запросы. Мы очень благодарны, что не бросили человека в беде и просим откликнуться все инстанции, которые могут ускорить оформление документов. Ведь тогда Татьяна сможет получать и медицинскую помощь и даже устроиться на работу.

Фото: предоставлено волонтерами

ВОЛОНТЕРЫ ИЩУТ ДОЧЬ

Со слов Татьяны Рыковой, на материке у нее осталась дочь, а также троюродный брат. Почему родные не выходят с ней на связь, женщина не рассказывает, но их помощь очень нужна - как минимум в подтверждении личности бездомной.

– Мы будем рады если найдется дочь Юлия Бычкова, предположительно проживающая в Саратове, – говорит волонтер.

Татьяне помогают не только в оформлении документов. Без денег и продуктов женщина может просто умереть от голода.

Татьяна Рыкова выглядит намного старше своих лет. Фото: предоставлено волонтерами

Пока речь о переселении женщины в специальное упреждение не идет. Без документов сделать это проблематично. Да и жить Татьяне есть где. Вот только крыша старого домика совсем прохудилась и протекает.

– Новые владельцы пансионата ее не прогоняют и за это спасибо. А вообще Татьяна скромная, добрая женщина, которой очень хочется помочь выкарабкаться из сложной жизненной ситуации. Уверена, что кто-то захочет поучаствовать в ее судьбе, – с энтузиазмом говорит Елена.

КОНКРЕТНО

Помочь Татьяне Рыковой можно, связавшись с волонтером:

Елена Королева +79787087352.