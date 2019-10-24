Автопробег, квест и концерт: Как в Симферополе отметят День народного единства 2019

4 ноября в России отмечают День народного единства. В крымской столице пройдут мероприятия для взрослых и детей.

1 ноября

В 9.00 в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко» пройдет большой этнографический диктант. Задания диктанта состоят из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания. Время для написания диктанта - 45 минут.

3 ноября

В 13.00 в ДКП с общего национального танца начнется ежегодный фестиваль «Соцветие культур Крыма». На сцене выступят больше 30 национальных коллективов.

4 ноября

С 10.00 до 18.00 в МБУК «Детский парк» пройдет детская развлекательная программа «Народы Крыма – Объединяйтесь». Также посетителей ждут мастер-классы народного ремесла.

С 11.00 до 15.00 на площади Ленина состоится фестиваль национальной кухни народов России. Можно будет принять участие в конкурсе кулинарного мастерства, а также посетить ярмарку народных ремесел.

С 12.00 по центральным улицам Симферополя пройдет автопробег (ул. Горького – пр. Кирова – ул. Самокиша – ул. Севастопольская – пл. Советская (2 круга по кольцу) – ул. Киевская – пл. Московская (2 круга по кольцу) – ул. Гагарина – ж/д вокзал – бул. Ленина – пл. Московская – ул. Кечкеметская – пр-т Победы).

В 15.00 в парке им. Ю.А. Гагарина пройдет квест на тему: «В единстве наша сила».

С 15.00 до 17.30 на площади Ленина выступят спортсмены, эстрадно-духовой оркестр и творческие коллективы Симферополя.

С 18.00 до 21.00 на площади Ленина пройдет праздничная вечерняя концертная программа.