Санатории ЮБК удивили туристов шведским столом, качественным сервисом и лечебными процедурами

В Крыму продолжается теплый бархатный сезон. На календаре уже конец октября, а за окном солнечно и + 20. Южнобережные санатории в межсезонье продолжают принимать отдыхающих из России, которые намерены насладиться красотами Крыма без непроходимых толп туристов и поправить здоровье. В такую погоду гулять по набережной вдвойне приятно. А самые смелые еще и купаются – а почему бы и нет? Ведь море на ЮБК еще вполне подходит для водных процедур – 18 градусов тепла.

«Бархатный» октябрь стал продолжением успешного курортного сезона для популярных санаториев Южного берега. Цифры говорят сами за себя: за высокий сезон в санаториях сети «Курорты Крыма» - «Мисхор», «Дюльбер», «Ай-Петри» и «Морской Прибой» - отдохнули более 18 тысяч гостей.

Многие из постояльцев делились своими впечатлениями в книгах отзывов и на специализированных площадках. Абсолютное большинство отзывов – положительные. Гости с воодушевлением рассказывали о комфортных номерах, ласковом море, с восторгом вспоминали шведский стол в здравницах, благодарили за профессионализм медиков и отмечали высокий уровень лечебной базы здравниц.

Например, постояльцам санатория «Мисхор» особо запомнилась вкусное и разнообразное меню, качественный сервис и чистое море. Вот несколько из отзывов гостей.

- Отдыхали с лечением в сентябре 2019. Вполне приличное место. Хорошие номера, неплохой очень аккуратный шведский стол, замечательный парк для прогулок, чистейшее море.

- Питание по системе шведский стол отличное! Конечно, не такое как в Турции, но для санатория отличное! Каждый день разнообразное диетическое меню! Паровые котлетки, различные запеканки, каши и гарниры. Овощи и в сыром виде, и вареные и запеченные и салатами. То пельмени, то вареники, то крылышки в меду, то жаркое, то запеченная рыбка - все вкусно и питательно! Мальчики-официанты на раздаче очень старательные - быстро уносят - подносят новые блюда. Молодцы! Наедаемся и отъедаемся до отвала. Спасибо! Парк шикарнейший. Море чистое!

- Погрелись в Крыму на солнышке. Ребенку показали море. Муж прошёл процедуры для своего заболевания. В здании столовой работает детская комната, без проблем оставляли ребенка там. Много гуляли, парк отличный. На море ходили утром, потому что днем было очень жарко. Спасибо за все, отдых нам понравился.

Фото: Анастасия Наумчак

В октябре отдыхающие продолжают делиться впечатлениями.

- В столовой кормили разными деликатесами, все вкусно. Фрукты всегда были на столе. Пляж - он стал моим любимым местом, где я проводила большую часть нашего отпуска. Муж ходил на процедуры, получил консультацию нужных специалистов, сдал анализы. Я посещала только лечебную гимнастику. Отдыхом остались довольны, будем рекомендовать родственникам и друзьям.

В санатории "Ай-Петри" также заботятся о качественном отдыхе. Многие гости курорта отмечают несомненные достоинства здравницы: территория утопает в зелени, из окна номеров открывается потрясающий вид на гору Ай-Петри, есть бассейн с пресной водой, хороший пляж, шведский стол, а также разнообразная ежедневная развлекательная программа.

- В Санатории «Ай-Петри» мы проживали в 11 корпусе в улучшенном стандарте с видом на море. Номер был с косметическим ремонтом в комнате. При этом все было чистым и функционировало хорошо. Нас это вполне устроило. Территория вокруг санатория ухоженная, видно, что многое делается для удобства отдыхающих. Питание – «шведский стол», выбор нормальный, еда вкусная. В санаторий созданы хорошие условия для отдыха с детьми - бесплатная детская комната с аниматорами, детская площадка на пляже.

- Расположение санатория нам показалось удачным - рядом Мисхорский парк, много достопримечательностей, до жилого сектора и остановок пешком идти минут 10-15. Понравилась работа персонала в Санатории, на ресепшене, в медцентре, в детской комнате - все сотрудники были доброжелательны и готовы помочь.

В «Морском прибое» отдыхающие обращают внимание еще на одну значимую составляющую санаторно-курортной системы – лечение.

- Отличная лечебная база, процедур хоть и немного, но все важные.

Фото: Анастасия Наумчак

- Морской прибой нас порадовал. Номера хорошие, кормили отлично, на завтрак всегда была молочная каша. От процедур мы отказались, ходили на море. От пляжа остались под впечатлением, места много, в теневой зоне лежаки. Спасатели внимательно следят за отдыхающими. Рядом с санаторием автобусная остановка. Ездили гулять в Ялту. В следующем году планируем приехать сюда ещё раз.

- Как жалко, что время отдыха быстро проходит. Замечательный санаторий, персонал все как на подбор - улыбчивые. Отдельное спасибо всему медицинскому персоналу, который нас лечил. Рациональное сбалансированное, а главное вкусное питание. Хорошо следят за чистотой.

Ну, а отдых в санатории «Дюльбер» и вовсе описывают как сказку на яву.

- Сказка, в которую хочется возвращаться снова и снова!!!

- Провели отлично свой короткий отпуск. Нас встретили очень радушно и даже природа подарила несколько солнечных и теплых дней. Очень понравилось море, которое находится так близко, тишина и покой на территории, воздух такой вкусный. Прекрасный парк, волшебное место. Здесь очень особенная атмосфера. У нас был просторный номер во дворце с видом на парк. Из процедур мы воспользовались только плаванием в закрытом бассейне с морской водой и ароматерапией.

Почти все авторы отзывов обещали на следующий год вновь вернуться на отдых в здравницы ЮБК и обязательно рассказать друзьям о чудесном отпуске у Черного моря.

Конечно, все эти восторженные отклики – это результат слаженной и профессиональной работы всего персонала сети санаториев «Курорты Крыма». Благодаря их труду почти 20 тысяч гостей, отдохнули, набрались сил и энергии, оздоровились и получили приятные впечатлений.