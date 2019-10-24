Лев прокусил руку туристке: Владельцу единственного в Крыму сафари-парка грозит срок

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении учредителя ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Тайган» Олега Зубкова.

- Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), - уточнили в Следкоме.

Учредителю грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо до шести лет лишения свободы.

Зубков предстанет перед судом за оказание услуги «Прогулка ко львам», не отвечающей требованиям безопасности.

Ольга проходила лечение в симферопольской больницеФото: Галина КОВАЛЕНКО

По данным следствия, учредитель пускал посетителей в сафари ко львам и фотографировал туристов с ними, не имея специального образования в области подготовки и дрессировки львов.

Также следователи установили, что 11 июля 2018 года жительница Кирова вошла в сафари, где свободно ходят львы, вместе с Олегом Зубковым. Она приблизилась к хищнику, села рядом, а затем положила руку на гриву, чтобы сфотографироваться с ним. В это время лев схватил ее зубами и укусил. Кировчанка получила укушенные раны руки, в том числе и сквозные.

- Лев схватил меня за правую руку и потащил по земле. Я только успела закрыть глаза и сгруппироваться. Подумала, что сейчас меня разорвут! - рассказала КП-Крым 46-летняя Ольга Соломина, которая попала в больницу после экскурсии в крымский сафари-парк.

Учредитель парка, по данным Следкома, не оказал туристке квалифицированную врачебную помощь, а привлек лицо, не имеющее специального медобразования. Затем у пострадавшей начались осложнения.

Олег Зубков заявлял, что кировчанка требует компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Однако учредитель парка ответил ей отказом, напомнив, что она знала о возможной опасности.

- Она прошла инструктаж и расписалась в журнале по технике безопасности. Также я сказал Ольге, что готов оплатить лечение раны в лучшей клинике Крыма и компенсировать все расходы, связанные с возникшими неудобствами. Точки в этом деле расставит суд, - подчеркнул Олег Зубков.

В пресс-службе ведомства напомнили, что Ялтинский городской суд вынес решение о запрете услуги «Прогулка со львами», но в парке ее продолжили предоставлять.

- В отношении учредителя парка службой судебных приставов возбуждено дело о неисполнении решения суда. В настоящее время уголовное дело, расследованное Главным следственным управлением по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в Следкоме.

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