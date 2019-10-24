Сиротам Крыма покупают убогие квартиры

До конца года для детей-сирот Крыма, которые достигли совершеннолетия, купят 71 квартиру. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, на приобретение жилья сиротам в Крыму не хватает 1,9 миллиарда рублей, и эти средства выделят из федерального бюджета по распоряжению президента Владимира Путина. Правда, и этого не хватит для ликвидации очереди, ведь крымчан, оставшихся без попечения родителей, сейчас больше двух тысяч.

При Украине сироты в Крыму едва ли могли рассчитывать на получение жилья. После вхождения полуострова в состав России дело сдвинулось с мертвой точки. В частности, многие оставшиеся без попечения родителей крымчане смогли отстоять свое право на квадратные метры в суде: только за последние несколько лет по решению Фемиды сиротам купили более 80 квартир.

Вот только жилье далеко не всегда соответствует требованиям. Так, квартира должна быть благоустроена и не иметь следов износа. Правда, в итоге сироты получают самые дешевые квартиры - порой даже без отопления.

НЕ ЗАМЕРЗНЕШЬ

25-летнему сироте Виктору Жукову власти по решению суда купили квартиру в Красногвардейском районе в конце 2018 года. Прежде чем подписать акт передачи, Виктор понял, что состояние жилплощади оставляет желать лучшего. Но в случае отказа выдача альтернативы может затянуться на долгие годы. Поэтому крымчанин решил не смотреть в зубы дареному коню.

Виктор копил на ремонт, а когда рабочие к нему приступили, обнаружили ржавые трубы, замазанные силиконом, а еще тот факт, что газовая колонка не является котлом.

Во время ремонта вскрыли целый букет недостатков. Фото: Виктор Жуков

– Когда я осматривал квартиру в январе, там было холодно, газ был опломбирован, и я увидел газовую колонку. Тогда я подумал, что это автономное отопление, – рассказывает КП-Крым Жуков. – В акте приема передачи вообще ничего не было написано про отопление, поэтому я и подумать не мог, что его совсем не было в квартире.

Выяснилось, что в 2003 году жильцы двух из четырех подъездов пятиэтажки, в которую заехал Виктор, добровольно отказались от централизованного отопления в пользу автономного. Но бывшие владельцы купленной для сироты квартиры решили котел не устанавливать и обогревались электрическими приборами.

ТЕПЛА НЕ БЫЛО, А ДОЛГ БЫЛ

Виктор обратился в «Крымтеплокоммунэнерго». Там ему заявили, что отопление было проведено в квартиру перед продажей и с момента покупки жилья уже накопился долг – 11 тысяч рублей.

Доводы молодого человека о том, что во всем подъезде нет централизованного отопления, никто и слышать не хотел, а коммунальщики и вовсе обвинили его во вредительстве: мол, сам снял трубы, которые якобы завели в квартиру до того, как туда заехал сирота.

Трубы в квартире оставляют желать лучшего. Фото: Виктор Жуков

Сам Виктор Жуков уверяет, что системы отопления нет и не было никогда.

– Я вложил в ремонт этой квартиры 150 тысяч, зачем мне было нужно оставлять ее без отопления? Это, возможно, просто какая-то схема, – подозревает Жуков.

Как сообщил КП-Крым председатель Красногвардейского районного совета Роман Шантаев, в данный момент инцидентом с исчезновением отопления в квартире Жукова занимаются правоохранители.

– Перед покупкой квартиры централизованное отопление было восстановлено. Поэтому правоохранительные органы должны выявить, в какой момент были украдены эти трубы, кем они были украдены. Но, так или иначе одного его (Жукова. – Ред.) никто не оставит, - говорит Шантаев.

– Теперь необходимо заказывать независимую строительную экспертизу, которая сможет установить, было ли на момент продажи в этой квартире отопление или нет, – говорит юрист Евгений Куликов.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, юрист советует внимательно осматривать квартиру и читать документ, подписывая акт приема-передачи жилья.

– Тогда можно будет избежать судебных разбирательств, а закупщик должен будет устранить недостатки, – заключил юрист.

ДВАЖДЫ КУПИЛИ НЕПРИГОДНУЮ КВАРТИРУ

Случай Жукова не единичный. Год назад общественник из Симферопольского района Виктор Костяев через суд помог сироте из Первомайского Александру Власову добиться выделения собственного жилья.

Сперва квартиру ему предложили в Кольчугино, но так как она оказалась непригодной для жизни, молодой человек был вынужден от нее отказаться. Вскоре ему предложили другую – такую же убитую, но только в Чайкино. В итоге сирота дважды отказался от социальной гарантии.

– Другую квартиру ему до сих пор так и не выдали, – рассказывает общественник Костяев. – В Первомайском около 10 сирот ждут, когда им дадут квартиры, но никому не дали. Мало того, одну сироту даже исключили из очередников, так как она учится в московском вузе и у нее там временная прописка.

КСТАТИ

Не подтвердил гражданство? Оставайся без жилья

Еще одна банальная проблема, из-за которой сироты в Крыму не могут получить собственный угол, заключается в том, что многие воспитанники детских домов так и не смогли подтвердить гражданство РФ. Только в Симферополе по этой причине в прошлом году из списка очередников были вычеркнуты 16 человек.

– Многие сироты на момент перехода в РФ не имели регистрации, и чтобы подтвердить свое гражданство им нужно было проходить судебную волокиту, – объясняет КП-Крым руководитель общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина. - У кого-то на это не было средств. А те, кто получил паспорт, но не имел регистрации, все равно слетели с очереди.