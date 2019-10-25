«Родные думают, что мы сектанты»: Крымская семья с двумя детьми распродала все имущество ради путешествий

Как продать все и уехать путешествовать по миру, да еще и с двумя маленькими детьми? Об этом знает семья Богатыревых из Симферополя. Прошло ровно полгода с тех пор, как Ольга, Сергей, пятилетняя дочь Аленка и двухлетний Андрей отправились в большое путешествие. Все они сегодня находятся в Индии, откуда и вышли на связь с корреспондентом «КП-Крым».

В Индийском океане можно купаться круглый год. Фото: личный архив

Не Крымом единым

Супруги любят активный отдых. Много ездили по Крыму, были в Европе, а в украинские времена изучали Киев, Одессу, Донецк и Львов. Сергей - успешный видеограф, Ольга -мама в декрете, а в прошлом - менеджер по продажам. Своего жилья у пары не было, жили на съемных квартирах.

- Весь 2018 год мы учились зарабатывать удаленно, копили на путешествия. Но подводя финансовые итоги года, я поняла, что все эти 12 месяцев мы вообще никуда не выезжали из Крыма. На заработанные деньги мы не получили того, что любим. Тогда приняли решение - весной уехать в Европу, - рассказывает Ольга.

Продажа хлама принесла 130 тысяч

И началась серьезная подготовка. Богатыревы прошли несколько курсов по бюджетным путешествиям и оказанию первую помощи. Стартовый капитал собрали с распродажи всех домашних вещей.

- Самое дорогое, что у нас было - холодильник, компьютер и стиральная машинка. Остальное - мелочи. Мы удивились, что через интернет продавались даже утяжелители для ног, детские игрушки, мелкая бытовая техника. Так мы продали около 150 единиц вещей и заработали на этом 130 тысяч рублей, - делится Ольга.

С этими деньгами семья из четырех человек и отправилась в Европу. Пассивного дохода или интернет-бизнеса у супругов нет и не было.

Сперва поехали в Санкт-Петербург, оттуда в Таллин, затем в Ригу, Вильнюс, а дальше в Минск. Несколько дней – и в Москву. В столице супруги приняли участие в образовательном проекте по воспитанию детей, а потом на несколько недель вернулись в Крыму, чтобы провести здесь авторскую программу. Из Крыма отправились в Грузию, оттуда вернулись в Москву, чтобы сделать визы в Индию.

В начале октября семья отправилась из холодной Москвы в солнечную Индию

Купаются в ручьях, живут в палатках

- Мы понимали, что ездить на дальние расстояния с детьми - определенный риск. Но хотели круто изменить свою жизнь. Мы экономили на билетах. Перемещались, в основном, поездами и автобусами, потому что семье из четверых человек невыгодно летать на самолетах, - делиться секретами путешествий Сергей.

Будучи в Грузии, Богатыревы жили в палатках. Путешествовали автостопом.

В Грузии Богатыревы посетили лагерь для путешественников. Фото: личный архив

- 400 рублей в день - наш максимум с питанием, билетами и проживанием. Всего три раза жили в хостелах, а так ночевали в палатке, купались в ручьях. Мы любим фрукты, а они дешевле мяса. Правда, от традиционной грузинской кухни не отказывались. Так что в рационе были хинкали и хачапури. Нас много угощали. В Индии же тратим примерно около тысячи рублей в день. А бывает, не тратим ничего. Люди здесь очень гостеприимные, - рассказывает Ольга.

Грузию объездили в основном автостопом. Фото: личный архив

Путешествуют крымчане со смыслом и постоянно ищут направления альтернативного образования.

- В Грузии встречались с основателем направления гуманной педагогики Шалвой Амонашвили. А в Индии скоро станем участниками образовательного проекта, в котором планируем и остаться, - делятся Богатыревы.

Дочке Алене пять лет, а сыну Андрею - два полных годика. Фото: личный архив

Отдавать детей в школу они не планируют. Современную систему образования Богатыревы считают несовершенной.

- Путешествие - лучший способ воспитания. Дети учатся, как найти метро, добраться до пункта назначения. Аленка уже понимает, зачем нужен английский язык. Если раньше я ей навязывала обучение, то теперь она сама спрашивает, как сказать ту или иную фразу. Плюс, у детей крепкий иммунитет, потому что невозможно создать им условия стерильности, - отмечает Ольга.

Супруги еще не подсчитывали свои расходы и доходы, но уверяют, что безденежья не ощущают.

- Работа сама нас находит. Например, мы потратились на образовательный проект с детьми в Москве, а потом просто остались в нем как инструкторы и смогли подзаработать. Потом организовали на основе полученных знаний детский лагерь в Крыму, за это нам тоже заплатили. Думаю, нужно просто делать то, что нравится, тогда и заработок будет приходить, - говорит Ольга, которая ведет семейный бюджет.

Обладатели двух паспортов

В Европу семья из Крыма ездила по украинским биометрическим паспортам, а вот визы в Индию оформляли уже по российскому загранпаспорту.

- Мы - счастливые обладатели двух паспортов, ведь этого никто не запрещает. В Европе действует безвизовый режим по украинским документам. А в Индию мы хотели поехать на полгода, и на такой срок открывают визу только по российским документам.

Сейчас Богатыревы живут на Гоа, снимают свой домик в пяти километрах от Индийского океана. Платят за него по 300 рублей в сутки. На питание тратят еще около 700 рублей в день. С ноября Ольга и Сергей будут участвовать в образовательном проекте, а затем останутся в Индии до конца марта, пока не закончится виза.

- Когда виза будет заканчиваться, начнем думать, что делать дальше, - поясняет Ольга.

Возвращаться в Крым не планируют

Живя в Симферополе супруги вели здоровый образ жизни. На праздниках не употребляли спиртное, занимались спортом.

- У нас всегда был альтернативный взгляд на жизнь. А сейчас вообще родственники думают, что мы сектанты. Поддержку мы получаем от незнакомых людей, которых встречаем на пути. Мы познакомились с пожилой парой, которая вырастила в путешествиях троих детей. Так что возвращаться в Крым не планируем – в Азии много интересных стран, - заключают Богатыревы.

Сари - традиционная одежда для индийских женщин. Фото: личный архив

СЧИТАЛКА «КП»

Проданные вещи семьи Богатыревых

1. Звукозаписывающий прибор марки Tascam - 12 000

2. Стиральная машинка LG - 9 000

3. Холодильник LG - 9 000

4. Детская коляска – 4 500

5. Куртки (для взрослых, 5 шт оптом) – 2600

6. Мультиварка Scarlett - 1400

7. Старый телефон Samsung – 1000

8. Багажник от старой «копейки» – 800

9. Весы кухонные - 450

10. Детское одеяльце - 300