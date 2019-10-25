2019-10-25T15:45:21+03:00
Общество

«Родные думают, что мы сектанты»: Крымская семья с двумя детьми распродала все имущество ради путешествий

За шесть месяцев они побывали в Грузии, Литве, Латвии, Эстонии и Индии
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments10
Семья Богатыревых. Фото: личный архивСемья Богатыревых. Фото: личный архив
Изменить размер текста:

Как продать все и уехать путешествовать по миру, да еще и с двумя маленькими детьми? Об этом знает семья Богатыревых из Симферополя. Прошло ровно полгода с тех пор, как Ольга, Сергей, пятилетняя дочь Аленка и двухлетний Андрей отправились в большое путешествие. Все они сегодня находятся в Индии, откуда и вышли на связь с корреспондентом «КП-Крым».

В Индийском океане можно купаться круглый год. Фото: личный архив

В Индийском океане можно купаться круглый год. Фото: личный архив

Не Крымом единым

Супруги любят активный отдых. Много ездили по Крыму, были в Европе, а в украинские времена изучали Киев, Одессу, Донецк и Львов. Сергей - успешный видеограф, Ольга -мама в декрете, а в прошлом - менеджер по продажам. Своего жилья у пары не было, жили на съемных квартирах.

- Весь 2018 год мы учились зарабатывать удаленно, копили на путешествия. Но подводя финансовые итоги года, я поняла, что все эти 12 месяцев мы вообще никуда не выезжали из Крыма. На заработанные деньги мы не получили того, что любим. Тогда приняли решение - весной уехать в Европу, - рассказывает Ольга.

Продажа хлама принесла 130 тысяч

И началась серьезная подготовка. Богатыревы прошли несколько курсов по бюджетным путешествиям и оказанию первую помощи. Стартовый капитал собрали с распродажи всех домашних вещей.

- Самое дорогое, что у нас было - холодильник, компьютер и стиральная машинка. Остальное - мелочи. Мы удивились, что через интернет продавались даже утяжелители для ног, детские игрушки, мелкая бытовая техника. Так мы продали около 150 единиц вещей и заработали на этом 130 тысяч рублей, - делится Ольга.

С этими деньгами семья из четырех человек и отправилась в Европу. Пассивного дохода или интернет-бизнеса у супругов нет и не было.

Сперва поехали в Санкт-Петербург, оттуда в Таллин, затем в Ригу, Вильнюс, а дальше в Минск. Несколько дней – и в Москву. В столице супруги приняли участие в образовательном проекте по воспитанию детей, а потом на несколько недель вернулись в Крыму, чтобы провести здесь авторскую программу. Из Крыма отправились в Грузию, оттуда вернулись в Москву, чтобы сделать визы в Индию.

В начале октября семья отправилась из холодной Москвы в солнечную Индию

В начале октября семья отправилась из холодной Москвы в солнечную Индию

Купаются в ручьях, живут в палатках

- Мы понимали, что ездить на дальние расстояния с детьми - определенный риск. Но хотели круто изменить свою жизнь. Мы экономили на билетах. Перемещались, в основном, поездами и автобусами, потому что семье из четверых человек невыгодно летать на самолетах, - делиться секретами путешествий Сергей.

Будучи в Грузии, Богатыревы жили в палатках. Путешествовали автостопом.

В Грузии Богатыревы посетили лагерь для путешественников. Фото: личный архив

В Грузии Богатыревы посетили лагерь для путешественников. Фото: личный архив

- 400 рублей в день - наш максимум с питанием, билетами и проживанием. Всего три раза жили в хостелах, а так ночевали в палатке, купались в ручьях. Мы любим фрукты, а они дешевле мяса. Правда, от традиционной грузинской кухни не отказывались. Так что в рационе были хинкали и хачапури. Нас много угощали. В Индии же тратим примерно около тысячи рублей в день. А бывает, не тратим ничего. Люди здесь очень гостеприимные, - рассказывает Ольга.

Грузию объездили в основном автостопом. Фото: личный архив

Грузию объездили в основном автостопом. Фото: личный архив

Путешествуют крымчане со смыслом и постоянно ищут направления альтернативного образования.

- В Грузии встречались с основателем направления гуманной педагогики Шалвой Амонашвили. А в Индии скоро станем участниками образовательного проекта, в котором планируем и остаться, - делятся Богатыревы.

Дочке Алене пять лет, а сыну Андрею - два полных годика. Фото: личный архив

Дочке Алене пять лет, а сыну Андрею - два полных годика. Фото: личный архив

Отдавать детей в школу они не планируют. Современную систему образования Богатыревы считают несовершенной.

- Путешествие - лучший способ воспитания. Дети учатся, как найти метро, добраться до пункта назначения. Аленка уже понимает, зачем нужен английский язык. Если раньше я ей навязывала обучение, то теперь она сама спрашивает, как сказать ту или иную фразу. Плюс, у детей крепкий иммунитет, потому что невозможно создать им условия стерильности, - отмечает Ольга.

Супруги еще не подсчитывали свои расходы и доходы, но уверяют, что безденежья не ощущают.

- Работа сама нас находит. Например, мы потратились на образовательный проект с детьми в Москве, а потом просто остались в нем как инструкторы и смогли подзаработать. Потом организовали на основе полученных знаний детский лагерь в Крыму, за это нам тоже заплатили. Думаю, нужно просто делать то, что нравится, тогда и заработок будет приходить, - говорит Ольга, которая ведет семейный бюджет.

Обладатели двух паспортов

В Европу семья из Крыма ездила по украинским биометрическим паспортам, а вот визы в Индию оформляли уже по российскому загранпаспорту.

- Мы - счастливые обладатели двух паспортов, ведь этого никто не запрещает. В Европе действует безвизовый режим по украинским документам. А в Индию мы хотели поехать на полгода, и на такой срок открывают визу только по российским документам.

Сейчас Богатыревы живут на Гоа, снимают свой домик в пяти километрах от Индийского океана. Платят за него по 300 рублей в сутки. На питание тратят еще около 700 рублей в день. С ноября Ольга и Сергей будут участвовать в образовательном проекте, а затем останутся в Индии до конца марта, пока не закончится виза.

- Когда виза будет заканчиваться, начнем думать, что делать дальше, - поясняет Ольга.

Возвращаться в Крым не планируют

Живя в Симферополе супруги вели здоровый образ жизни. На праздниках не употребляли спиртное, занимались спортом.

- У нас всегда был альтернативный взгляд на жизнь. А сейчас вообще родственники думают, что мы сектанты. Поддержку мы получаем от незнакомых людей, которых встречаем на пути. Мы познакомились с пожилой парой, которая вырастила в путешествиях троих детей. Так что возвращаться в Крым не планируем – в Азии много интересных стран, - заключают Богатыревы.

Сари - традиционная одежда для индийских женщин. Фото: личный архив

Сари - традиционная одежда для индийских женщин. Фото: личный архив

СЧИТАЛКА «КП»

Проданные вещи семьи Богатыревых

1. Звукозаписывающий прибор марки Tascam - 12 000

2. Стиральная машинка LG - 9 000

3. Холодильник LG - 9 000

4. Детская коляска – 4 500

5. Куртки (для взрослых, 5 шт оптом) – 2600

6. Мультиварка Scarlett - 1400

7. Старый телефон Samsung – 1000

8. Багажник от старой «копейки» – 800

9. Весы кухонные - 450

10. Детское одеяльце - 300

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть идет в другую школу!»: 8-летнему сыну педофила объявили бойкот родители его одноклассников
Конфликт, который разгорелся в одной из тогучинских школ, не могут потушить ни психологи, ни чиновники. Журналисты КП-Новосибирск выслушали враждующих между собой взрослых
Новости 24
Презираем! В соцсетях затравили охотника за фото с убитым оленем
В Симферополе отметили 99-ю годовщину со Дня рождения Амет-Хана Султана
Крымские налоговики нашли в Керчи подпольный цех по производству пива
Пострадавший от рук экс-директора симферопольских парков получил инвалидность
В Симферополе выбрали нового главу администрации
Стали известны результаты онлайн-голосования за кандидатов на должность главы Симферополя
На пожаре в Красногвардейском районе эвакуировали 20 человек
Жителей Симферополя снова напугал громкий хлопок
Ударивший журналиста в центре Симферополя чеченский мотоциклист принес извинения
В 2020 году в Крыму начнется ремонт Южнобережного шоссе
В Джанкойском районе легковушка сбила двух пешеходов
Авиация Черноморского флота провела учения в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали севастопольца с амфетамином
В Евпатории испытают новый трамвай отечественного производства
Верховный суд оправдал Шабанова по делу об избиении замдиректора МУПа
Часть набережной Симферополя благоустроят за счет частника
Прокуратура Симферополя начала проверку по факту избиения журналиста мотоциклистом
«Гардемарины-4»: В кадре знаменитые актеры - Боярский, Харатьян и каскадеры
С 27 октября аэропорт «Симферополь» перейдет на осенне-зимнее расписание