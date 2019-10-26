Оправдательный приговор – не приговор: В Крыму не может прижиться новая форма правосудия

Суд присяжных, введенный в Российской империи еще в позапрошлом веке, не может прижиться в современной России. И дело не в том, что заседатели из народа не могут вынести вердикт, а в том, что судебно-правоохранительная система отторгает любое неугодное ей решение.

Ваше мнение никого не волнует

Обычные суды в России выносят крайне мало оправдательных приговоров. Их число, судя по статистике, меньше одного процента. А вот число оправдательных вердиктов в судах присяжных близится к 20% .

Хотя означает ли это, что стоит надеяться выводы народных судей?

Согласно закону, присяжные заседатели, не имеющие юридического образования, могут наряду с профессиональными судьями выступать в роли карающих мечей в уголовных процессах по обвинениям в тяжких преступлениях.

Но пока глас народа только формальность, ведь почти любой вердикт заседателей может быть обжалован обвинением, в роли которого всегда выступает государственная система.

Непринятия выводов института народного правосудия четко прослеживается в апелляциях прокуратуры по трем оправдательным вердиктам, вынесенным присяжными по делу смерти бездомного в Крыму.

«Комсомолка» уже освещала историю Александра Буянова из Сак , обвиняемого в смерти бездомного, который сломал позвоночник и разбил голову гражданской теще молодого человека. Александра, в ответ избившего обидчика, оправдали три суда присяжных. Последний вердикт был вынесен в конце прошлого месяца. Но прокуратура в очередной раз подала апелляцию и очевидно снова предпримет попытку доказать, что именно от действий Буянова скончался бездомный.

Готовятся к четвертому суду

Предлогом для апелляций по третьему оправдательному приговору стало, то, что защита якобы указывала присяжным на необъективность следствия, доводила до их сведенья то, что бездомный был асоциальной личностью, и поэтому ему, возможно, не была оказана должная медицинская помощь. Кроме того, уже после вынесения вердикта выяснилось, что несколько присяжных скрыли от Фемиды, что когда-то привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Адвокат Буянова Анатолий Туйсузов подчеркивает, что в настоящее время из-за пробелов в законодательстве любой вердикт присяжных можно оспорить. Он настаивает, что у обвинения была возможность проверить, привлекались ли эти присяжные к ответственности или нет. Тогда бы их можно было заменить еще до суда.

В связи с этим защитник готовит возражение против апелляции. Он руководствуется тем, что причины обжалования приговора прокуратурой – своеобразная тактика, выстроенная для недопущения вступления в силу оправдательного вердикта, указывающего на ошибки досудебного расследования и дающего основания для возмещения морального и материального ущерба.

По словам Туйсузова, чтобы избежать подобных ситуаций в качестве работающего шаблона можно взять западную систему, на которой построены суды присяжных.

– Там решение апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Но, я думаю, наша судебная система к этому радикальному шагу не готова.

Обвинение будет настаивать на своем

– Для Крыма суды присяжных – это относительно новая форма правосудия, поэтому могут быть свои тонкости понимания, как для профессионального судьи, который председательствует, так и для прокурора и для адвоката. Есть определенные ограничения и в моменте сбора доказательств, и в моменте их представления. А для присяжных это вообще в новинку, – говорит адвокат Ирина Чепинога.

Эксперт отмечает, что суды присяжных – развивающаяся история, а не обыденность. Но не стоит забывать, что сторона обвинения в любом суде будет настаивать на своей позиции.

– Это их функция и они не могут от нее отказаться, – заключила Чепинога.