2019-10-26T16:44:14+03:00
Общество

Фоторепортаж: В Никитском ботаническом саду открыли "Бал хризантем"

Мероприятие проводится уже в 66 раз и в этом году продлится дольше обычного
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Крыму стартовал "Бал хризантем"В Крыму стартовал "Бал хризантем"Фото: Виталий ПАРУБОВ
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В Никитском ботаническом саду стартовало одно из самых знаменитых ежегодных мероприятий - "Бал хризантем".

В этом году представлено множество новых и необычных сортов Фото: Виталий ПАРУБОВ

В этом году представлено множество новых и необычных сортовФото: Виталий ПАРУБОВ

Это событие имеет богатую историю - первый бал прошел в далеком 1955 году. С тех пор каждый год в конце осени люди со всей России и зарубежья приезжают в Никитский ботсад полюбоваться на хризантемы.

Представлены как крупноцветковые растения, так и "ковры" из мелкоцветковых Фото: Виталий ПАРУБОВ

Представлены как крупноцветковые растения, так и "ковры" из мелкоцветковыхФото: Виталий ПАРУБОВ

- Никитский сад обладает старейшей коллекцией хризантем, которая формировалась уже с первых лет основания Сада. А вот селекцией хризантем в НБС начали заниматься ровно 80 лет назад, в 1939 году, - рассказал директор ботанического сада Юрий Плугатарь.

Всего в этом году высажено почти 500 сортов Фото: Виталий ПАРУБОВ

Всего в этом году высажено почти 500 сортовФото: Виталий ПАРУБОВ

В честь 80-летия начала селективной работы в этом году на Бал выставят множество новых сортов хризантем. Если в прошлом году их было 333, то в этом - 472. Многие из новинок выведены в Никитском ботсатду, и широкой публике представлены впервые.

Многие из представленных растений выведены на территории Никитского ботсада Фото: Виталий ПАРУБОВ

Многие из представленных растений выведены на территории Никитского ботсадаФото: Виталий ПАРУБОВ

Всего в этом году на площади в 0,36 га было высажено около 50 тысяч хризантем. Представлены как крупноцветковые так и мелкоцветковые растения.

По словам сотрудников ботсада из-за аномально теплой осени не все виды успели распуститься к открытию бала.

Официально выставка проработает до 5 декабря. Однако, есть все шансы, что она проработает дольше из-за теплой погоды.

Разнообразие растений поразит как взрослых, так и детей Фото: Виталий ПАРУБОВ

Разнообразие растений поразит как взрослых, так и детейФото: Виталий ПАРУБОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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