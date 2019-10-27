«Это просто страшно»: Житель Симферополя не выходил из квартиры 10 лет

Евгения и Юрий уже много лет живут вместе в старенькой хрущевке на окраине Гагаринского парка в Симферополе. И, несмотря на то, что Юрий инвалид с детва, раньше паре удавалось выходить на прогулки. Пока муж хоть немного мог ходить Евгения выводила его на улицу. Но с 2009 года состояние мужчины ухудшилось, а его супруга также получила инвалидность. И вот уже десять лет мужчина не выходил из дому.

И только сейчас, в пятницу, 25 октября, Юрий впервые за много дней оказался на улице. Причина банальна - ухудшилось здоровье, необходимо было съездить в поликлинику. Повезло, что неравнодушные симферопольцы помогли спустить мужчину на улицу- без помощи посторонних супруга не справилась бы.

- Скажу вам честно, десять лет дома - это просто страшно. Там даже воздух совсем другой, не как на улице. Даже если все окна открыть - не то. И заниматься особо нечем. В советское время я плел авоськи, а сейчас они стали никому не нужны. Но никакой новой работы для инвалидов на дому не предлагается, - тяжело вздохнув рассказывает Юрий.

Дома мужчина не может передвигаться на коляске и поэтому перемещается между комнат ползком. Это отнимает много сил.

И только сейчас, в пятницу, 25 октября, Юрий впервые за много дней оказался на улице. Причина банальна - ухудшилось здоровье, необходимо было съездить в поликлинику. Повезло, что неравнодушные симферопольцы помогли спустить мужчину на улицу- без помощи посторонних супруга не справилась бы.

Причина его вынужденного затворничества - безразличие. В доме на улице Набережной он живет с самого рождения, но там до сих пор нет никаких приспособлений, позволяющих мужчине выбираться из подъезда на белый свет.

- Однажды мы добились установки пандуса, но он был под таким уклоном, что даже брат Юрия, который работал грузчиком, не мог закатить коляску наверх. Что уж там обо мне говорить, - вспоминает Евгения.

При этом, соседи не против установки устройства, которое облегчит жизнь инвалида. Многие относятся к его ситуации с пониманием.

Пенсия у супругов небольшая - около 10 тысяч на каждого. Этого хватает только на оплату коммунальных услуг, покупку продуктов и самых необходимых лекарств. У Евгении есть небольшая подработка на дому, она делает заколки и браслеты, продает их в гагаринском парке. Но и этих средств семью могут лишить.

- Сейчас стали гонять, требуют чтобы оформила индивидуальное предпринимательство. Я вот на днях поеду узнавать, вроде там можно как-то устроить, чтобы был небольшой налог, - взволновано объясняет Евгения.

Супруги подрабатывают изготовлением самодельных заколок. Фото: Дмитрий Высота

Больше всего Юрий боится, что ему придется провести и следующие 10 лет взаперти. Спасение мужчины в постоянном движении, а обеспечить это в стенах хрущевки сложно.

"Тут доступная среда для меня заканчивается окончательно" - чтобы поднять Юрия в родную квартиру необходимы усилия двух - трех взрослых мужчинФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

По мнению супругов, лучшим выходом будет установка пандуса с одного из их балконов, выходящих на сторону парка. Никто из соседей не возражает.

Депутат Геворг Казарян пообещал, что возьмет ситуацию на контроль. Но Евгения и Юрий слышали подобные обещания много раз.