Севастопольских школьников посвятили в юнармейцы

В пятницу, 25 октября, в Севастополе прошло торжественное посвящение школьников города в юнармейцы. Торжественные мероприятия состоялись у памятника матросу и солдату, на мысе Хрустальном.

В мероприятии приняло участие более 1500 школьниковФото: Анна САДОВНИКОВА

Торжество было организовано с участием правительства Севастополя и руководства Черноморского флота РФ.

В торжествах приняло участие руководство ЧФ и СевастополяФото: Анна САДОВНИКОВА

Также в рамках мероприятия для школьников были организованы показательные выступления спецподразделений, а также демонстрация современного вооружения береговых сил и морской пехоты.

Также была показана современная военная техникаФото: Анна САДОВНИКОВА

Кроме того, были показаны современные средства спасения на воде, а кинологи ДОСААФ продемонстрировали навыки обращения с собаками.

Военнослужащие Черноморского Флота продемонстрировали свои навыкиФото: Анна САДОВНИКОВА

Всего в ряды Юнармии вступили 1524 учащихся. После того, как они торжественно принесли клятву юнармейца им были вручены знаки отличия детской организации.

После принесения клятвы Юнармейца были вручены знаки отличия организацииФото: Анна САДОВНИКОВА

Также к памятнику матросу и солдату были возложены цветы, а память всех павших в боях за Родину почтили минутой молчания.

Память погибших за Родину почтили минутой молчанияФото: Анна САДОВНИКОВА

Завершилась торжественная церемония развертыванием копии Знамени Победы размером 15х8 метров. По задумке организаторов мероприятия это должно было еще раз напомнить собравшимся о грядущей 75 - летней годовщине победы