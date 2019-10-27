Севастопольских школьников посвятили в юнармейцы
В пятницу, 25 октября, в Севастополе прошло торжественное посвящение школьников города в юнармейцы. Торжественные мероприятия состоялись у памятника матросу и солдату, на мысе Хрустальном.
В мероприятии приняло участие более 1500 школьниковФото: Анна САДОВНИКОВА
Торжество было организовано с участием правительства Севастополя и руководства Черноморского флота РФ.
В торжествах приняло участие руководство ЧФ и СевастополяФото: Анна САДОВНИКОВА
Также в рамках мероприятия для школьников были организованы показательные выступления спецподразделений, а также демонстрация современного вооружения береговых сил и морской пехоты.
Также была показана современная военная техникаФото: Анна САДОВНИКОВА
Кроме того, были показаны современные средства спасения на воде, а кинологи ДОСААФ продемонстрировали навыки обращения с собаками.
Военнослужащие Черноморского Флота продемонстрировали свои навыкиФото: Анна САДОВНИКОВА
Всего в ряды Юнармии вступили 1524 учащихся. После того, как они торжественно принесли клятву юнармейца им были вручены знаки отличия детской организации.
После принесения клятвы Юнармейца были вручены знаки отличия организацииФото: Анна САДОВНИКОВА
Также к памятнику матросу и солдату были возложены цветы, а память всех павших в боях за Родину почтили минутой молчания.
Память погибших за Родину почтили минутой молчанияФото: Анна САДОВНИКОВА
Завершилась торжественная церемония развертыванием копии Знамени Победы размером 15х8 метров. По задумке организаторов мероприятия это должно было еще раз напомнить собравшимся о грядущей 75 - летней годовщине победы
Торжество завершилось развертыванием огромного Знамени ПобедыФото: Анна САДОВНИКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU