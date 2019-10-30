Повышение тарифов и запрет на рыбалку: Какие изменения ждут крымчан с ноября 2019 года

1. ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА НА ВОДУ

Жители нескольких районов Крыма будут платить за водоснабжение по новым тарифам. Изменения коснутся Джанкоя, Кировского и Бахчисарайского районов, а также Феодосии, сообщили в пресс-службе госпредприятия «Вода Крыма». Так, с 1 ноября в Бахчисарайском районе за 1 куб воды будут платить 18,58 рубля, в Джанкое – 31,55 рубля. В Раздольненском районе тариф меняется только для бюджетных организаций – 32,23 рубля. Для жителей Кировского района тариф составит 31,55 рубля за куб воды, пгт Щебетовка, пгт Курортное, села Краснокаменка - 21,89 рубля. Жители сел Яркое Поле, Красносельское, Ореховка и Трудолюбовка будут платить по 29,43 рубля.

2. ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА УЛИЦАХ СИМФЕРОПОЛЯ

В ноябре в Симферополе планируется завершение ремонта дорог и тротуаров. Так, подрядчик закончит ремонтировать тротуар вдоль улицы Гагарина. Также будет обновлено дорожное покрытие на проезжей части. До 15 ноября также планируется закончить работы на улице Толстого. В частности, завершится капремонт аварийного моста через реку Салгир.

3. ТАХОГРАФЫ В ГРУЗОВИКАХ И АВТОБУСАХ

С 1 ноября у всех водителей грузовиков массой выше 3,5 тонн должны быть установлены тахографы. Это правило касается и автобусов, зарегистрированных на частных лиц.

Кроме того, за езду без тахографа устанавливаются штрафы: на водителя - до 5000 рублей, на должностное лицо (механика) - от 7000 до 10000 рублей и появляются санкции к индивидуальным предпринимателям - до 25000 рублей, а также юридическим лицам - до 50000 рублей.

Тахографы нужны в том числе, чтобы контролировать режим труда и отдыха водителя. Например, управлять автобусом или грузовиком больше 3,5 тонн можно только 9 часов в сутки. Кроме того каждые 4,5 часа нужно будет делать один перерыв не менее 45 минут или два перерыва в течение этого времени не менее 15 и 30 минут.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫЛОВ РЫБЫ

Крымских рыбаков с 1 ноября ограничивают в выборе мест, где можно заниматься промыслом. Это связано с тем, что с понижением температуры воды рыбы образуют плотные скопления у берега и становятся легкой добычей.

Итак, запрет вылова будет действовать до 28 февраля 2020 года в акватории Ялтинского морского торгового порта до устья реки Водопадная; от Ялтинского морского пассажирского порта вдоль всей центральной набережной города-курорта; в акватории порта Артек; в Феодосийском заливе от центрального причала Феодосии до причала у мыса Чумка включительно, от причала Карадагского заповедника до мыса Толстый включительно, от мыса Меганом до мыса Пещерный.

Нарушители будут платить штрафы. Одна рыба семейства кефалевых или луфаря обойдется в 685 рублей, за ставриду или барабульку придется отдать 55 рублей.

5. ЗАМЕНА ПТС НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

Ввести электронные паспорта транспортных средств планировали еще с 1 июля 2018 года, но не во всех городах была такая техническая возможность. А с 1 ноября на все новые авто будут выдаваться электронные ПТС. У вас бумажная версия паспорта авто, вы можете заменить его на электронный.