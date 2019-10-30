«Крыммедстрах»: Новые технологии в реализации защиты прав пациентов

С января 2019 года в России стартовал федеральный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи», рассчитанный до 2024 года. Главная его задача – создание системы управления качеством оказания медицинской помощи и сопровождения пациента в процессе лечения, включая защиту его прав. Защита прав пациента будет реализовываться, в том числе с помощью так называемых каналов связи со страховыми представителями.

Подробное о нововведении и его плюсах для пациентов рассказала генеральный директор ООО «СМК» «Крыммедстрах» Елена Сидорова.

Елена Александровна, что это за специальные каналы связи между пациентами и страховщиками и где они будут расположены?

- Страховые медицинские компании организуют каналы связи на базе медицинских организаций - в первую очередь тех, которые оказывают первичную поликлиническую помощь. У нас, в Крыму и Севастополе, каналы связи организуются в виде постов или визитов страховых представителей и телефонов прямой связи с «горячей линией» страховой компании. Основная цель организации таких каналов связи - обеспечить возможность для граждан получить немедленную консультацию и помощь по любым вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи на всех ее этапах.

Если с постами страховых представителей в медицинских организациях все понятно, они существуют не первый год, то телефоны прямой связи – это новшество для нашего региона. Каков принцип работы этих телефонов?

- Для получения консультации или помощи по вопросам ОМС нужно всего лишь снять трубку и нажать кнопку с названием своей страховой компании. Телефон свяжет вас со страховым представителем. Те, кто уже опробовал такой способ, положительно отзываются о новых телефонах, считают данный сервис удобным и полезным.

Генеральный директор ООО «СМК» «Крыммедстрах» Елена Сидорова.

Часто ли крымчане обращаются в страховые компании и как им помогают?

- Да, к нам поступает много обращений. Как правило, поводами для обращений становятся навязывание платных медицинских услуг, отказ в бесплатном оказании медицинской помощи. Кроме того, многих интересуют сроки ожидания диагностических исследований, таких как УЗИ, КТ, МРТ, поскольку нередко в медицинских организациях их предлагают пройти платно.

Например, к страховому представителю обратился житель Бахчисарайского района, который не мог попасть на консультацию к офтальмологу в Республиканскую клиническую больницу, потому что ему отказывали в выдаче направления. Страховой представитель «Крыммедстраха» разобрался в ситуации и организовал получение необходимого направления.

Или: пациенту дали направление на УЗИ сердца, однако записывать его на исследование поликлиника не спешила, оттягивая запись на несколько месяцев. После того, как в процесс по просьбе пациента вмешался страховой представитель, пациенту назначили дату УЗИ в положенные сроки. И таких примеров можно приводить много.

- То есть каналы связи – это действенный способ для получения помощи? Тогда жителям Крыма нужно пользоваться такой возможностью.

- Конечно. За девять месяцев 2018 года застрахованные обращались к нашим страховым представителям за помощью и консультациями 22 тысячи раз, а в этом году - уже 26 тысяч раз. Значит, потребность в помощи страховых представителей есть, и она растет.

Нужно обращаться к страховому представителю:

КОГДА:

- необходима консультация по вопросам получения медицинской помощи,

- отказывают в получении медицинской помощи, в том числе при наличии у Вас направления на обследование, госпитализацию или консультацию врача,

- от Вас требуют приобретения лекарств при лечении в дневном или круглосуточном стационаре,

- возникают вопросы по прохождению профилактических мероприятий (профосмотр, диспансеризация).

КАК:

- по телефонам прямой связи, которые расположены в лечебных учреждениях (поликлиниках);

- по телефону контакт-центра Территориального фонда ОМС;

- по телефону «горячей линии» своей страховой компании;

- к страховым представителям в медицинских организациях;

- к страховым представителям в офисах своей страховой компании.

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КОНКРЕТНО

ООО «СМК «Крыммедстрах»

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Обращайтесь по адресам:

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