Первый снег в Крыму: жители полуострова делятся фото и видео

В Крыму 31 октября выпал первый снег. Жители полуострова делятся фото и видео в соцсетях и поздравляют друг друга с приближением зимы. При этом синоптики прогнозировали 31 октября только дождь.

- Так по-крымски: из купальника сразу в шубу, - шутит жительница Симферополя Оксана.

Снег в октябре. Симферополь, 31 октября.Видео: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

И действительно, на прошлой неделе и минувших выходных некоторые крымчане еще закрывали купальный сезон. Температура воды в Черном море сейчас до +18 градусов, а воздух прогревался до +20..+25 градусов.

Снег выпал и на Ай-Петри. Правда, кататься на санках и лыжах там еще пока нельзя.

Фото: "Погода на Ай-Петри"/"Вконтакте"

Снимками делятся жители Симферополя, Ялты и Судака.

Напомним, в Крыму на 31 октября и 1 ноября действует штормовое предупреждение. Синоптики Крымского гидрометцентра отмечают, что 1 ноября ожидается понижение максимальной температуры воздуха до +5...+10 градусов, а минимальной до 2-5 градусов мороза.