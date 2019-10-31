2019-10-31T09:51:00+03:00
Общество

Первый снег в Крыму: жители полуострова делятся фото и видео

Утро 31 октября началось с мокрого снега
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: "Подслушано в Судаке"/"Вконтакте"Фото: "Подслушано в Судаке"/"Вконтакте"
Изменить размер текста:

В Крыму 31 октября выпал первый снег. Жители полуострова делятся фото и видео в соцсетях и поздравляют друг друга с приближением зимы. При этом синоптики прогнозировали 31 октября только дождь.

- Так по-крымски: из купальника сразу в шубу, - шутит жительница Симферополя Оксана.

Снег в октябре. Симферополь, 31 октября.Видео: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

И действительно, на прошлой неделе и минувших выходных некоторые крымчане еще закрывали купальный сезон. Температура воды в Черном море сейчас до +18 градусов, а воздух прогревался до +20..+25 градусов.

Снег выпал и на Ай-Петри. Правда, кататься на санках и лыжах там еще пока нельзя.

Фото: "Погода на Ай-Петри"/"Вконтакте"

Фото: "Погода на Ай-Петри"/"Вконтакте"

Снимками делятся жители Симферополя, Ялты и Судака.

Напомним, в Крыму на 31 октября и 1 ноября действует штормовое предупреждение. Синоптики Крымского гидрометцентра отмечают, что 1 ноября ожидается понижение максимальной температуры воздуха до +5...+10 градусов, а минимальной до 2-5 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как будет проходить всероссийская перепись населения 2020
Всероссийская перепись населения 2020 (ВПН) — 12-я перепись в истории нашего государства, и 3-я в новейшей истории России. «Комсомолка» собрала все, что необходимо знать о первой цифровой переписи в истории России
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев организуют крупное мероприятие в честь дня рождения торгового центра «Европейский»
Предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев масштабно отпразднуют день рождения одного из самых посещаемых в мире торгового центра «Европейский»
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Новости 24