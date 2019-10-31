Думали понос - оказалась пневмония: В три года крымчанка стала инвалидом по вине врачей
По решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Республиканская детская инфекционная клиническая больница Крыма должна заплатить 3,3 миллиона рублей за инвалидизацию ребенка: после трех курсов лечения в этом медучреждении малышку пришлось возвращать с того света. Но уже врачам другой больницы.
ТРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И «ХОРОШИЕ» АНАЛИЗЫ
Трехлетняя Аня (имя изменено, - Ред.) из Симферопольского района заболела в январе 2015 года. Родители не стали заниматься самолечением сильного кашля и отправились в детскую инфекционную больницу Симферополя. Девочку госпитализировали с диагнозом вирусная инфекция. Через пять дней отправили домой, но кашель усилился. Опасаясь рецидива, родители отправились с ребенком в ту же больницу.
- Дежурный врач нас уверил, что мы не их пациенты, и нам лучше ехать в пульмонологию, - рассказывает КП-Крым Ольга Аврамова (данные изменены, - Ред.)
- Нас госпитализировали в пульмонологию и там мы пролежали день, а вечером у дочки поднялась высокая температура, и нас отправили в инфекционную больницу.
Девочке назначили схему лечения. Через пять дней ее с «хорошими» анализами и никуда неисчезнувшим кашлем отправили домой. В этот же день у малышки вновь поднялась высокая температура, поэтому родители, по совету участкового врача, вернулись в инфекционное отделение. Там Ане назначили курс антибиотиков и лечение вне стационара.
ЖИДКИЙ СТУЛ ЗАКОНЧИЛСЯ СУДОРОГАМИ
Но и это помогло: температура у девочки не падала, а к кашлю добавилось расстройство кишечника. Тогда родители настояли на госпитализации Ани, но медики приняли присоединившийся жидкий стул за энтерит.
- Мы говорили, чтобы они обратили внимание на кашель, но нас все равно госпитализировали в кишечное отделение с поносом. А так как мест не было, дочку положили в процедурный кабинет, который даже не отапливался, - вспоминает мама девочки.
Лишь на второй день Аню перевели в палату. Пока врачи лечили энтерит, родители настаивали на проведении рентгена легких, который и подтвердил их опасения - пневмония.
Врачи перевели малышку в реанимацию, объяснив, что ей просто нужно подышать кислородом. Со слов матери, вскоре у Ани начались судороги, а состояние дочки удавалось выяснить только с боем.
СПАСАТЬ РЕБЕНКА БУДЕМ ЗАВТРА
Когда малышку повезли на платное МРТ, выяснилось, что у нее образовался отек коры головного мозга. Несмотря на страшный диагноз, с лечением врачи не спешили.
- Невролог сказала, что у нее закончилось рабочее время, поэтому лечить дочку будут только завтра, - рассказывает Ольга.
Тогда родители настояли на переводе Ани в детскую республиканскую больницу имени Титова. Туда малышку доставили в этот же вечер, но уже в состоянии комы. Медикам удалось вытащить ребенка с того света: снять отек головного мозга и вылечить пневмонию. Ни о какой кишечной инфекции, от которой Аню лечили во время третей госпитализации в инфекционке, речи даже не шло.
РЕБЕНОК УЧИТСЯ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
- Нас выписали в вегетативном состоянии, мы начинаем все сначала, – навзрыд рассказывает Ольга. - Дочке присвоили статус инвалид детства.
Сейчас Аня уже не «овощ», а человек. Но у нее нет ни дня отдыха. В свои восемь лет девочка стоит с поддержкой, учится ходить на четвереньках, частично понимает речь, берет предметы.
Каждый месяц девочка проходит платные курсы реабилитации в Севастопольском частном центре. Один курс - 30 тысяч рублей.
В поисках справедливости Аврамова обращались в различные компетентные инстанции Крыма. Но все безрезультатно.
Вину крымских медиков в инвалидизации Ани признала только питерская Фемида. 11 июля 2019 года после рассмотрения дела в апелляционной инстанции в Санкт-Петербургском городском суде решение вступило в силу. Суд постановил выплатить компенсацию за нанесенный моральный вред здоровью ребенка и ее матери – 3,3 миллиона рублей, но детская инфекционная больница платить не спешит.
МИНИСТРУ – УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, БОЛЬНИЦЕ – ШТРАФ
- Руководство Республиканской детской инфекционной клинической больницы на сегодняшний день вместе с руководством Министерства здравоохранения Крыма не исполняют судебное решение, - рассказывает КП-Крым директор юридического предприятия «Центр медицинского права в РК» Михаил Белкин. - Мы подали новый иск в суд о возмещении процентов (более 100 тысяч рублей) за пользование денежными средствами лечебным учреждением и подали заявление в УФССП по республике о возбуждении уголовного дела против министра здравоохранения Крыма по статье 315 УК РФ - «Неисполнение решения суда».
По словам Белкина, для Крыма 3,3 миллиона рублей - самая большая сумма денежной компенсации за причинение морального вреда ребенку и его родителям.
ПОЛУЧИТЬ ТРИ МИЛЛИОНА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
- По информации администрации ГБУЗ РК «Республиканская детская инфекционная клиническая больница», на данный момент по указанному случаю проводится работа по изысканию средств для взыскания компенсации, - говорится в ответе на информационный запрос КП-Крым от Министерства здравоохранения РК.
Кроме того, в медучреждении заявили, что подали кассационную жалобу на решение суда.
Между тем, по словам представителя пострадавших Михаила Белкина, ГБУЗ РК «РДИКБ» подавало уже две кассации, но все они были отклонены судом.
ИСТОЧНИК KP.RU