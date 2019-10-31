Думали понос - оказалась пневмония: В три года крымчанка стала инвалидом по вине врачей

По решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Республиканская детская инфекционная клиническая больница Крыма должна заплатить 3,3 миллиона рублей за инвалидизацию ребенка: после трех курсов лечения в этом медучреждении малышку пришлось возвращать с того света. Но уже врачам другой больницы.

ТРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И «ХОРОШИЕ» АНАЛИЗЫ

Трехлетняя Аня (имя изменено, - Ред.) из Симферопольского района заболела в январе 2015 года. Родители не стали заниматься самолечением сильного кашля и отправились в детскую инфекционную больницу Симферополя. Девочку госпитализировали с диагнозом вирусная инфекция. Через пять дней отправили домой, но кашель усилился. Опасаясь рецидива, родители отправились с ребенком в ту же больницу.

- Дежурный врач нас уверил, что мы не их пациенты, и нам лучше ехать в пульмонологию, - рассказывает КП-Крым Ольга Аврамова (данные изменены, - Ред.)

- Нас госпитализировали в пульмонологию и там мы пролежали день, а вечером у дочки поднялась высокая температура, и нас отправили в инфекционную больницу.

Девочке назначили схему лечения. Через пять дней ее с «хорошими» анализами и никуда неисчезнувшим кашлем отправили домой. В этот же день у малышки вновь поднялась высокая температура, поэтому родители, по совету участкового врача, вернулись в инфекционное отделение. Там Ане назначили курс антибиотиков и лечение вне стационара.

ЖИДКИЙ СТУЛ ЗАКОНЧИЛСЯ СУДОРОГАМИ

Но и это помогло: температура у девочки не падала, а к кашлю добавилось расстройство кишечника. Тогда родители настояли на госпитализации Ани, но медики приняли присоединившийся жидкий стул за энтерит.

- Мы говорили, чтобы они обратили внимание на кашель, но нас все равно госпитализировали в кишечное отделение с поносом. А так как мест не было, дочку положили в процедурный кабинет, который даже не отапливался, - вспоминает мама девочки.

Лишь на второй день Аню перевели в палату. Пока врачи лечили энтерит, родители настаивали на проведении рентгена легких, который и подтвердил их опасения - пневмония.

Врачи перевели малышку в реанимацию, объяснив, что ей просто нужно подышать кислородом. Со слов матери, вскоре у Ани начались судороги, а состояние дочки удавалось выяснить только с боем.

СПАСАТЬ РЕБЕНКА БУДЕМ ЗАВТРА

Когда малышку повезли на платное МРТ, выяснилось, что у нее образовался отек коры головного мозга. Несмотря на страшный диагноз, с лечением врачи не спешили.

- Невролог сказала, что у нее закончилось рабочее время, поэтому лечить дочку будут только завтра, - рассказывает Ольга.

Тогда родители настояли на переводе Ани в детскую республиканскую больницу имени Титова. Туда малышку доставили в этот же вечер, но уже в состоянии комы. Медикам удалось вытащить ребенка с того света: снять отек головного мозга и вылечить пневмонию. Ни о какой кишечной инфекции, от которой Аню лечили во время третей госпитализации в инфекционке, речи даже не шло.

РЕБЕНОК УЧИТСЯ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ

- Нас выписали в вегетативном состоянии, мы начинаем все сначала, – навзрыд рассказывает Ольга. - Дочке присвоили статус инвалид детства.

Сейчас Аня уже не «овощ», а человек. Но у нее нет ни дня отдыха. В свои восемь лет девочка стоит с поддержкой, учится ходить на четвереньках, частично понимает речь, берет предметы.

Каждый месяц девочка проходит платные курсы реабилитации в Севастопольском частном центре. Один курс - 30 тысяч рублей.

В поисках справедливости Аврамова обращались в различные компетентные инстанции Крыма. Но все безрезультатно.

Вину крымских медиков в инвалидизации Ани признала только питерская Фемида. 11 июля 2019 года после рассмотрения дела в апелляционной инстанции в Санкт-Петербургском городском суде решение вступило в силу. Суд постановил выплатить компенсацию за нанесенный моральный вред здоровью ребенка и ее матери – 3,3 миллиона рублей, но детская инфекционная больница платить не спешит.

МИНИСТРУ – УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, БОЛЬНИЦЕ – ШТРАФ

- Руководство Республиканской детской инфекционной клинической больницы на сегодняшний день вместе с руководством Министерства здравоохранения Крыма не исполняют судебное решение, - рассказывает КП-Крым директор юридического предприятия «Центр медицинского права в РК» Михаил Белкин. - Мы подали новый иск в суд о возмещении процентов (более 100 тысяч рублей) за пользование денежными средствами лечебным учреждением и подали заявление в УФССП по республике о возбуждении уголовного дела против министра здравоохранения Крыма по статье 315 УК РФ - «Неисполнение решения суда».

По словам Белкина, для Крыма 3,3 миллиона рублей - самая большая сумма денежной компенсации за причинение морального вреда ребенку и его родителям.

ПОЛУЧИТЬ ТРИ МИЛЛИОНА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

- По информации администрации ГБУЗ РК «Республиканская детская инфекционная клиническая больница», на данный момент по указанному случаю проводится работа по изысканию средств для взыскания компенсации, - говорится в ответе на информационный запрос КП-Крым от Министерства здравоохранения РК.

Кроме того, в медучреждении заявили, что подали кассационную жалобу на решение суда.

Между тем, по словам представителя пострадавших Михаила Белкина, ГБУЗ РК «РДИКБ» подавало уже две кассации, но все они были отклонены судом.