Пострадал на производстве? Помощь окажет государство

От несчастных случаев на производстве, к сожалению, не застрахован никто. Но причины травматизма можно нейтрализовать и защитить работников на предприятии. Фонд социального страхования РФ совместно с «Комсомольской правдой» провели в Севастополе круглый стол, где эксперты обсудили контроль условий и охраны труда на предприятиях, а также вопросы трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве.

Вернуться к труду

- Фонд оказывает 18 государственных услуг, - отметил управляющий Севастопольским отделением Фонда социального страхования России Вячеслав Назаров. - Наиболее востребованными и социально значимыми являются государственные услуги по администрированию страховых взносов, предоставление санаторно-курортного лечения льготной категории граждан, бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения льготника, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, а также денежная компенсация за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации.

Для этого люди обычно обращаются в фонд лично или в электронном виде через соответствующие сервисы. Кроме того, идет активная работа по расширению перечня услуг, которые можно получить через МФЦ.

Важным направлением работы фонда является медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших при несчастных случаях на производстве или получивших профзаболевания.

- Как только произошел тяжелый несчастный случай, работодатель обязан сообщить об этом в местное отделение ФСС. Наши реабилитационные менеджеры незамедлительно придут к пострадавшему в больницу, узнают о его состоянии, выяснят, какие прогнозы дают медики. Общаясь со специалистами, мы должны узнать, что конкретно в данном случае можем сделать для человека, чтобы впоследствии он мог вернуться к труду, - сообщила начальник отдела страхования профессиональных рисков Елизавета Донец.

Возвращение на рабочее место пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с минимальными потерями для их здоровья - основная задача фонда. Врачебная комиссия стационара или поликлиники принимает решение о направлении пострадавшего на комплексную реабилитацию в центр реабилитации ФСС.

Компенсируют и лечение, и проезд

Впервые в Центр реабилитации фонда «Кристалл» в Анапе Севастопольское региональное отделение ФСС направило пострадавших на производстве в 2018 году. Два человека прошли лечение и реабилитацию, которые обошлись в 199 тысяч рублей. Пострадавшим также компенсировали расходы на проезд в Центр реабилитации и обратно. После выписки оба гражданина вернулись на свои рабочие места, причем один выздоровел полностью, а другому было установлено 10% утраты профессиональной трудоспособности.

- Одна из пострадавших имела в семье маленького ребенка. После выписки она продолжила не только трудовую деятельность, но и обучение, - пояснила Елизавета Донец.

Помимо этого, фонд обеспечивает нуждающихся автомобилями. В 2015 году пострадавшим на производстве было выдано девять машин, в 2016 - четыре, в текущем году закуплено еще два автомобиля.

К станку без обучения?

- С 2019 года в перечень предупредительных мер по профилактике производственного травматизма добавлено новое мероприятие - санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. При условии направления средств на это мероприятие финансирование увеличивается до 30% страховых взносов, - уточнил управляющий отделением фонда Вячеслав Назаров. - Для работника такая путевка бесплатна, ее приобретает работодатель за счет собственных средств, а затем Фонд социального страхования компенсирует ее стоимость.

Для справки: до 20% страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предприятия и организации могут направить на превентивные меры: проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, медицинские осмотры, приобретение средств индивидуальной защиты и др.

- Основные причины несчастных случаев заключаются в неудовлетворительной организации работ, - сообщил начальник отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда Государственной инспекции труда города Севастополя Сергей Швец. - Положительный результат был на тех предприятиях, где эксперты рассказывали о технике безопасности. Еще одной причиной травматизма на предприятии является допуск работников без обучения.

С этим согласен Григорий Манин. Как рассказал мужчина, несчастного случая, который, по сути, перевернул всю его жизнь, можно было бы избежать, если бы на предприятии элементарно выполнялись требования техники безопасности.

По итогам встречи эксперты приняли коллективное решение о проведении совещаний с руководителями предприятий Севастополя, чтобы представители фонда, инспекции по труду, профсоюзов и руководители предприятий региона могли сообща, а значит, эффективнее, решать поставленные задачи по минимизации рисков получения севастопольцами производственных травм.