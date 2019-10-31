2019-10-31T16:10:11+03:00
Общество

Причины травматизма на производстве можно нейтрализовать

Фонд социального страхования РФ совместно с «Комсомольской правдой» провели в Севастополе круглый стол, на котором обсудили вопросы страхового обеспечения работников, получивших травму на производстве
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Важным направлением ФСС России является медицинская, социальная и профессиональная реабилитация при несчастных случаях на производстве и профзаболеваний.Важным направлением ФСС России является медицинская, социальная и профессиональная реабилитация при несчастных случаях на производстве и профзаболеваний.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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На круглом столе проведенном «КП» совместно с Севастопольским региональным отделением Фонда социального страхования эксперты озвучили цифры, которые показали размер травматизма на производстве в Севастополе. Так, в 2015 году фонд зарегистрировал 52 несчастных случая, в 2016 году на производстве произошло уже 69 случаев, связанных с травматизмом работников, а в 2017 - 62 случая, в 2018 - 56. Зафиксированы и смертельные случаи: только в 2019 погибли три человека.

- За пять лет пострадали 245 человек, погибли 23 человека. Я считаю, что для Севастополя - это большая цифра, - высказал свое мнение главный специалист отдела страхования профессиональных рисков Юрий Ильченко. - Однако причины травматизма на производстве можно нейтрализовать или избежать с помощью концепции Vision Zero, или «Нулевой травматизм». Это мировая компания, цель которой повлиять на смертность и производственный травматизм, а также исключить формальный подход к охране труда.

Фундаментом концепции Vision Zero являются семь правил, среди которых можно выделить следующие:

- каждый работодатель должен нести ответственность за охрану труда на предприятии;

- при работе со станками и оборудованием работодатель должен обеспечить своим подчиненным безопасность на рабочих местах;

- необходимо оперативно и своевременно выявлять риски на предприятии и устранять их;

- создать систему безопасности и гигиены труда, тем самым обеспечив непрерывное производство на предприятии и высокие показатели.

Чтобы достичь высоких показателей в производстве, эксперты считают необходимым инвестировать в обучение и профессиональную подготовку кадров, а также поощрять сотрудников за соблюдение правил техники безопасности.

Нынешние реалии показывают, что к охране труда на многих предприятиях относятся спустя рукава. Управленцам стоит уяснить, что инвестиции в охрану труда в первую очередь мотивируют работников, так как они чувствуют себя защищенными. А это благоприятно отражается и на производительности труда. Повышаются также экономические показатели.

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